С 1 сентября 2026 года в Украине начался новый учебный год, и для семей с детьми, имеющими статус ВПО, государство предусмотрело ряд образовательных льгот. Среди них — первоочередное зачисление в детсады и школы, бесплатное питание и выплата на «Пакет школьника».

Льготы для детей ВПО в Украине в новом учебном году охватывают сразу несколько направлений — от первоочередного зачисления в детсады и школы до бесплатного питания и денежной выплаты на подготовку к учебе. Но ни одна из этих льгот не назначается автоматически: для каждой действуют свои условия.

Первоочередное зачисление в детсады и школы

Для детей внутренне перемещенных лиц закон предусматривает первоочередное право на зачисление в государственные и коммунальные учреждения дошкольного и общего среднего образования по месту фактического проживания. Как рассказал глава Комиссии Верховной Рады по защите ВПО Павел Фролов, это позволяет семьям быстрее устроить ребенка в детсад или школу после переезда.

Однако речь идет именно о первоочередности, а не об автоматическом зачислении в любое выбранное учреждение. Для отдельных видов помощи действуют дополнительные требования по возрасту, форме обучения, обучению по госзаказу или наличию свободных бюджетных мест.

Бесплатное питание в школах

С 1 сентября 2026 года в Украине изменились правила питания школьников. Ученики коммунальных учреждений общего среднего образования, которые учатся очно или по смешанной форме, должны получать бесплатное горячее питание. Эта возможность не зависит от того, имеет ли ребенок статус ВПО.

То есть бесплатное питание в школе является общей государственной поддержкой для соответствующей категории учеников, а не отдельной льготой именно для переселенцев. Семьи ВПО, чьи дети учатся очно или по смешанной форме, пользуются ею наравне со всеми другими школьниками.

«Пакет школьника» — 5 000 гривен для первоклассников

Еще одна форма поддержки касается детей, которые в 2026 году пошли в первый класс. В рамках программы «Пакет школьника» первоклассникам предусмотрена разовая выплата 5 000 грн. Эти деньги можно использовать на вещи, необходимые ребенку для учебы: одежду, обувь, канцелярские принадлежности и книги.

Семьи ВПО, в которых ребенок стал первоклассником, могут воспользоваться этой помощью на общих условиях — если соответствуют требованиям программы. Статус переселенца здесь не дает дополнительных преимуществ, но и не лишает права на выплату.

Какие документы нужны для оформления льгот

Для подтверждения статуса ВПО учебному заведению нужно предоставить копию справки ВПО ребенка. Однако одной справки недостаточно: в зависимости от конкретной льготы или выплаты могут понадобиться документы, подтверждающие возраст, форму обучения, обучение по госзаказу или другие обстоятельства.

Поэтому перед оформлением помощи надежнее всего обратиться непосредственно в администрацию учебного заведения или в ответственное структурное подразделение и уточнить полный перечень документов. Как сообщают Факты ICTV, это поможет избежать отказа из-за неполного пакета бумаг.

Ранее Politeka сообщала, бесплатные продукты для ВПО и пенсионеров в Харькове: что именно можно получить от благотворителей.

Также Politeka сообщала, бесплатное жилье для ВПО в Запорожской области: где искать поддержку.