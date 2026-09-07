Мобилизация в Украине: потеря бронирования или отсрочки почти гарантирует повестку — юрист Никита Муренко объяснил, что ждет мужчину после того, как бронирование «сгорит».

Бронирование от мобилизации в Украине не защищает навсегда — когда оно сгорает, человек остается без всякой «подушки безопасности». Юрист Никита Муренко рассказал, что потеря бронирования или отсрочки почти гарантирует повестку.

По словам управляющего партнера юридической компании «Муренко, Курявый и партнеры», представители ТЦК и СП могут доставить мужчину на военно-врачебную комиссию в тот же день, когда бронирование потеряно. Гарантированного времени «на свои дела» после потери отсрочки не существует, пояснил он в интервью «Главреду», которое цитирует ТСН.

Что ждет человека после потери бронирования

По наблюдениям юриста, сейчас ТЦК обращает внимание не столько на статус розыска, сколько на наличие или отсутствие бронирования и отсрочки. «Если у вас нет ни отсрочки, ни бронирования, вероятность призыва, даже при отсутствии розыска, очень высока», — пояснил Муренко.

Если человек не попадается на глаза полиции или работникам ТЦК на улице, ему, скорее всего, пришлют повестку по почте. Ее формируют в электронной системе и отправляют обычным письмом.

Принудительно вести на ВВК никто не может. «Мы не можем физически заставить человека проходить ВВК. Сейчас ответственность за непрохождение ВВК имеет административный характер — на человека накладывают штраф», — отметил юрист.

Чем грозит игнорирование повестки

Игнорирование повестки имеет свою цену, предупредил Муренко: мужчина может попасть в розыск и получить статус нарушителя правил воинского учета. После этого ТЦК и СП передают информацию полиции, которая вносит его в свою базу «Армор». «И человек может оказаться в ситуации, когда годами сидит дома и боится куда-нибудь выйти», — подчеркнул юрист.

Как оформить отсрочку, чтобы не потерять бронирование

Наличие оснований для отсрочки не означает ее автоматического предоставления, напомнил Муренко. Если гражданин не подал заявление и подтверждающие документы, право на отсрочку не возникает. С ноября 2025 года действуют обновленные правила подачи заявлений: основной способ — онлайн через приложение «Резерв+», альтернативный — офлайн через ближайший ЦНАП.

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