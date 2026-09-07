С 10 сентября в Киеве комендантский час будет длиться с 01:00 до 05:00, поэтому общественный транспорт будет работать на час дольше, чем сейчас.

Новые пожарные автомобили для Киева город получил от Барселоны — а теперь столица продлевает работу общественного транспорта после сокращения комендантского часа.

С 10 сентября в Киеве комендантский час будет длиться с 01:00 до 05:00 вместо более длительного ночного промежутка. Решение принял Совет обороны Киева, сообщает Finteco со ссылкой на городские власти. Для пассажиров это означает, что общественный транспорт получит дополнительный час работы — пользоваться им можно будет дольше, чем сейчас. Отдельно от Центрального железнодорожного вокзала запустят четыре ночных автобусных маршрута.

В то же время рестораны, развлекательные заведения и торгово-развлекательные центры дополнительного времени работы не получат: их графики остаются без изменений. То есть послабление касается именно городского транспорта, а не сферы развлечений и торговли.

Вокзал становится отдельным транспортным узлом ночью

Отдельно город решает проблему пассажиров, которые прибывают на Центральный железнодорожный вокзал ночью, когда основной транспорт уже не курсирует. Из-за длительных воздушных тревог поезда нередко опаздывают, поэтому люди могут оказываться на вокзале уже после завершения работы метро и наземного транспорта.

Для таких случаев Киев организует четыре автобусных маршрута, которые будут работать во время комендантского часа. Они должны обеспечить возможность выехать с вокзала даже тогда, когда железнодорожный график смещается. Новые правила начнут действовать в полночь 10 сентября.

Ночное движение постепенно становится гибче

Изменения касаются не только пассажирского транспорта. С 3 сентября Киев уже разрешил транзитное движение крупногабаритного транспорта во время комендантского часа. Теперь к этому добавляется расширение времени работы общественного транспорта.

Что изменится для пассажиров с 10 сентября

Комендантский час сокращается до промежутка 01:00–05:00.

Общественный транспорт будет работать на один час дольше.

От Центрального железнодорожного вокзала запустят четыре ночных автобусных маршрута, которые будут действовать во время комендантского часа.

Рестораны, развлекательные заведения и ТРЦ будут работать по старому графику.

Напомним, Киев также готовит изменения в работе городской инфраструктуры во время воздушных тревог: новая система предусматривает два уровня воздушной опасности.