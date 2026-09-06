Лечо — одна из тех овощных заготовок, которые спасают зимой, когда хочется чего-то вкусного, быстрого и без лишних усилий. Она отлично дополняет гарниры, может быть самостоятельной закуской, а ингредиенты легко подстроить под собственный вкус. 

Ингредиенты для лечо на зиму

На четыре порции понадобятся простые овощи и минимум специй:

  • 2 килограмма помидоров;
  • 1,5 килограмма сладкого перца;
  • 500 граммов лука;
  • 100 граммов сахара;
  • 1 столовая ложка соли;
  • 150 миллилитров растительного масла;
  • 50 миллилитров уксуса.

Как приготовить лечо

Помидоры хорошо промойте, нарежьте дольками и измельчите блендером или пропустите через мясорубку до однородной массы. Перец очистите от семян и нарежьте полосками, а лук — полукольцами.

лечо на зиму, рецепт

Томатное пюре перелейте в большую кастрюлю, добавьте соль, сахар и масло. Варите на среднем огне 15–20 минут, пока масса не станет гуще.

Затем положите в кастрюлю перец и лук, перемешайте. Готовьте лечо ещё 30–40 минут, периодически помешивая. Важно, чтобы перец стал мягким, но сохранил форму.

В конце влейте уксус, доведите до кипения и снимите с плиты. Сразу разложите горячее лечо в стерилизованные банки, закрутите крышками, переверните вверх дном и хорошо укутайте до полного остывания.

Где хранить заготовку

Если банки простерилизованы, хранить лечо на зиму можно где угодно, главное — в тёмном месте. Такая заготовка простоит всю зиму и станет быстрым сытным перекусом, когда нет времени стоять у плиты.