Рецепт фрикаделек по-новому мы уже публиковали — а эти фрикадельки из индейки готовятся иначе: в фарше нет яйца, его роль выполняет сыр.
Эти сочные запеченные фрикадельки готовятся из фарша индейки и пряных специй в мексиканском стиле. Блюдо легко приготовить в три шага, а благодаря сыру чеддер шарики держат форму и остаются влажными даже без добавления яйца. Благодаря нежирному фаршу индейки фрикадельки получаются низкокалорийными, поэтому подходят для здорового питания, а яркий набор специй делает вкус насыщенным без лишних усилий. Это отличный вариант и для семейного ужина, и как закуска к праздничному столу.
Ингредиенты для фрикаделек из индейки
- фарш из индейки или курицы — примерно 900 г;
- сыр чеддер (тертый) — ½ стакана (около 60 г);
- зеленый лук (измельченный) — ½ стакана;
- чеснок — 4 крупных зубчика;
- порошок чили — 2 ст. л.;
- кумин (зира) — 1 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- черный молотый перец — по вкусу;
- масло для смазывания противня;
- гуакамоле и пико-де-гальо — для подачи (по желанию).
Как приготовить фрикадельки: пошагово
Разогрейте духовку до 190 °C. Большой противень застелите пергаментной бумагой и слегка сбрызните маслом.
В большой миске смешайте фарш, тертый сыр, зеленый лук, измельченный чеснок, порошок чили, кумин, паприку, соль и перец. Тщательно вымешайте руками, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
Сформируйте из фарша около 30 шариков размером с мячик для гольфа. Для одинакового размера удобно пользоваться небольшой ложкой для мороженого.
Выложите фрикадельки на противень и запекайте в два захода по 15 минут или до румяной корочки. В середине приготовления можно перевернуть шарики, чтобы они подрумянились с обеих сторон.
Подавайте горячими с бурым рисом или киноа, гуакамоле и пико-де-гальо. Можно также подать фрикадельки как закуску.
Готовые фрикадельки хранятся в холодильнике в герметичном контейнере до 5 дней, а в морозильнике — до 3 месяцев. Сыр не стоит исключать из рецепта: именно он скрепляет фарш и добавляет сочность, поэтому без него шарики могут разваливаться. Если же фарш все равно плохо держит форму, добавьте одно яйцо. Вместо индейки можно взять фарш из курицы, а для более острого вкуса добавить немного кайенского перца или орегано.
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