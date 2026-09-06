Фрикадельки из индейки — сочное, легкое и быстрое блюдо, которое можно подавать и как закуску, и как полноценный обед. Запекаются они в духовке всего за 25 минут, а роль яйца в фарше берет на себя один неожиданный ингредиент.

Рецепт фрикаделек по-новому мы уже публиковали — а эти фрикадельки из индейки готовятся иначе: в фарше нет яйца, его роль выполняет сыр.

Эти сочные запеченные фрикадельки готовятся из фарша индейки и пряных специй в мексиканском стиле. Блюдо легко приготовить в три шага, а благодаря сыру чеддер шарики держат форму и остаются влажными даже без добавления яйца. Благодаря нежирному фаршу индейки фрикадельки получаются низкокалорийными, поэтому подходят для здорового питания, а яркий набор специй делает вкус насыщенным без лишних усилий. Это отличный вариант и для семейного ужина, и как закуска к праздничному столу.

Ингредиенты для фрикаделек из индейки

фарш из индейки или курицы — примерно 900 г;

сыр чеддер (тертый) — ½ стакана (около 60 г);

зеленый лук (измельченный) — ½ стакана;

чеснок — 4 крупных зубчика;

порошок чили — 2 ст. л.;

кумин (зира) — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

черный молотый перец — по вкусу;

масло для смазывания противня;

гуакамоле и пико-де-гальо — для подачи (по желанию).

Как приготовить фрикадельки: пошагово

Разогрейте духовку до 190 °C. Большой противень застелите пергаментной бумагой и слегка сбрызните маслом.

В большой миске смешайте фарш, тертый сыр, зеленый лук, измельченный чеснок, порошок чили, кумин, паприку, соль и перец. Тщательно вымешайте руками, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

Сформируйте из фарша около 30 шариков размером с мячик для гольфа. Для одинакового размера удобно пользоваться небольшой ложкой для мороженого.

Выложите фрикадельки на противень и запекайте в два захода по 15 минут или до румяной корочки. В середине приготовления можно перевернуть шарики, чтобы они подрумянились с обеих сторон.

Подавайте горячими с бурым рисом или киноа, гуакамоле и пико-де-гальо. Можно также подать фрикадельки как закуску.

Готовые фрикадельки хранятся в холодильнике в герметичном контейнере до 5 дней, а в морозильнике — до 3 месяцев. Сыр не стоит исключать из рецепта: именно он скрепляет фарш и добавляет сочность, поэтому без него шарики могут разваливаться. Если же фарш все равно плохо держит форму, добавьте одно яйцо. Вместо индейки можно взять фарш из курицы, а для более острого вкуса добавить немного кайенского перца или орегано.

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