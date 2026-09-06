Фаршированные баклажаны — сытное итальянское блюдо из тонких обжаренных ломтиков, свёрнутых вокруг нежной сырной начинки. Секрет в предварительном солении: так баклажаны отдают лишнюю влагу, не разваливаются и получаются менее горькими.

Запечённые баклажаны с сырной корочкой мы уже публиковали — а фаршированные баклажаны готовятся иначе: тонкие обжаренные ломтики здесь заворачивают вокруг нежной сырной начинки с рикоттой и моцареллой. Получается сочное блюдо под томатным соусом, которое подойдёт и для будничного ужина, и для праздничного стола.

Ингредиенты для фаршированных баклажанов

Для основы:

2 средних баклажана, нарезанных ломтиками толщиной примерно 0,5 см (всего около 900 г);

1 столовая ложка соли;

¾ стакана муки (около 110 г);

1 чайная ложка свежемолотого чёрного перца;

1,5 чайной ложки итальянских трав;

оливковое масло для жарки.

Для начинки:

1,5 стакана рикотты (около 360 г);

1 стакан тёртой моцареллы (около 120 г);

¼ стакана тёртого пармезана (около 25 г);

1 большое яйцо;

2 зубчика чеснока (натёртых);

¼ стакана измельчённого свежего базилика;

½ чайной ложки соли;

½ чайной ложки свежемолотого чёрного перца;

½ чайной ложки измельчённого красного перца (по желанию).

Для сборки:

1 стакан тёртой моцареллы (около 120 г);

1,5 стакана томатного соуса или маринары (около 360 мл);

¾ стакана тёртого пармезана (около 75 г);

листья базилика для подачи.

Как приготовить фаршированные баклажаны: пошагово

1. Нарежьте баклажаны тонкими ломтиками толщиной примерно 0,5 см. Выложите их на противень с решёткой, посолите с обеих сторон и оставьте на 30 минут, чтобы вышла лишняя влага. Затем промокните бумажным полотенцем.

2. В большой миске смешайте муку, чёрный перец и итальянские травы. В широкой сковороде с высокими бортами разогрейте примерно 3 столовые ложки оливкового масла на среднем огне до лёгкого блеска.

3. Обваляйте каждый ломтик в мучной смеси, стряхните лишнее и выложите на сковороду. Обжаривайте баклажаны до золотистости примерно по 2 минуты с каждой стороны, не перегружая сковороду. При необходимости добавляйте масло между порциями.

4. Пока жареные баклажаны остывают, приготовьте начинку: в средней миске смешайте рикотту, моцареллу, пармезан, яйцо, чеснок, базилик, соль, перец и измельчённый красный перец до однородности.

5. Разогрейте духовку до 190 °C. В форму примерно 23 × 33 см вылейте ½ стакана томатного соуса и равномерно распределите по дну.

6. На нижний край каждого ломтика выложите примерно 1 столовую ложку начинки с горкой и сверните рулетиком. Выложите рулетики плотно в один слой на соус.

7. Сверху полейте оставшимся томатным соусом, посыпьте оставшимися моцареллой и пармезаном. Запекайте около 30 минут, пока соус не закипит, а сыр не расплавится.

Подавайте фаршированные баклажаны горячими, украсив свежим базиликом и дополнительно посыпав пармезаном. По желанию острый красный перец можно не добавлять — начинка всё равно получится ароматной благодаря чесноку и итальянским травам.

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