Фаршировані баклажани — ситна італійська страва з тонких смажених скибочок, загорнутих навколо ніжної сирної начинки. Секрет у попередньому солінні: так баклажани віддають зайву вологу, не розповзаються і виходять менш гіркими.

Запечені баклажани з сирною скоринкою ми вже публікували — а фаршировані баклажани готуються інакше: тонкі обсмажені скибочки тут загортають навколо ніжної сирної начинки з рікотою та моцарелою. Виходить соковита страва під томатним соусом, яка пасує і до буденної вечері, і до святкового столу.

Інгредієнти для фаршированих баклажанів

Для основи:

2 середні баклажани, нарізані скибочками завтовшки приблизно 0,5 см (загалом близько 900 г);

1 столова ложка солі;

¾ склянки борошна (близько 110 г);

1 чайна ложка свіжомеленого чорного перцю;

1,5 чайної ложки італійських трав;

оливкова олія для смаження.

Для начинки:

1,5 склянки рікоти (близько 360 г);

1 склянка тертої моцарели (близько 120 г);

¼ склянки тертого пармезану (близько 25 г);

1 велике яйце;

2 зубчики часнику (натерті);

¼ склянки подрібненого свіжого базиліку;

½ чайної ложки солі;

½ чайної ложки свіжомеленого чорного перцю;

½ чайної ложки подрібненого червоного перцю (за бажанням).

Для збирання:

1 склянка тертої моцарели (близько 120 г);

1,5 склянки томатного соусу або маринари (близько 360 мл);

¾ склянки тертого пармезану (близько 75 г);

листочки базиліку для подачі.

Як приготувати фаршировані баклажани: покроково

1. Наріжте баклажани тонкими скибочками завтовшки приблизно 0,5 см. Викладіть їх на деко з решіткою, посоліть з обох боків і залиште на 30 хвилин, щоб вийшла зайва волога. Потім промокніть паперовим рушником.

2. У великій мисці змішайте борошно, чорний перець та італійські трави. У широкій пательні з високими бортами розігрійте приблизно 3 столові ложки оливкової олії на середньому вогні до легкого блиску.

3. Обваляйте кожну скибочку в борошняній суміші, струсіть зайве й викладіть на пательню. Обсмажуйте баклажани до золотистості приблизно по 2 хвилини з кожного боку, не перевантажуючи пательню. За потреби додавайте олію між порціями.

4. Поки смажені баклажани охолоджуються, приготуйте начинку: у середній мисці змішайте рікоту, моцарелу, пармезан, яйце, часник, базилік, сіль, перець та подрібнений червоний перець до однорідності.

5. Розігрійте духовку до 190 °C. У форму приблизно 23 × 33 см вилийте ½ склянки томатного соусу й рівномірно розподіліть по дну.

6. На нижній край кожної скибочки викладіть приблизно 1 столову ложку начинки з гіркою та згорніть рулетиком. Викладіть рулетики щільно в один шар на соус.

7. Зверху полийте рештою томатного соусу, посипте моцарелою та пармезаном, що залишилися. Запікайте близько 30 хвилин, поки соус не закипить, а сир не розплавиться.

Подавайте фаршировані баклажани гарячими, прикрасивши свіжим базиліком і додатково посипавши пармезаном. За бажанням гострий червоний перець можна не додавати — начинка все одно вийде ароматною завдяки часнику й італійським травам.

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