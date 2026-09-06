Тиждень з 7 по 13 вересня складається із двох дуже різних частин: перша половина буде метушливою й непередбачуваною, а завершення — навпаки, легким і приємним. Прогноз на цей період оприлюднило видання Horoscope.com, і Козерогам варто заздалегідь підготуватися до різких перепадів настрою протягом тижня.

Робота і фінанси

Понеділок обіцяє бути справжнім випробуванням для тих, хто любить усе тримати під контролем. Хай як старанно ви плануватимете день, щось піде не за сценарієм — і чим сильніше намагатиметеся втримати ситуацію, тим більше сил витратите даремно. Мудріше рішення — на якийсь час відійти в тінь, дати справам розвиватися своїм ходом і не брати на себе зайву відповідальність за чужі помилки. У середині тижня напруга спадає, зʼявляється простір для спокійнішої, рутинної роботи. А ближче до вихідних можуть повернутися дрібні тривоги щодо фінансів чи незавершених справ — не варто драматизувати, це швидше відлуння понеділкового хаосу, ніж реальна проблема.

Стосунки

У вівторок і середу гарний настрій приходить через творчість — це вдалий час для спільних із близькими людьми занять мистецтвом, музикою чи навіть простим переглядом улюбленого фільму або читанням вголос. Такі моменти зближують і допомагають перезавантажитися після важкого початку тижня. Ближче до кінця тижня в спілкуванні може відчуватися легке занепокоєння — хтось із рідних чи партнер буде більш вразливим, тож варто виявити терпіння й не форсувати серйозні розмови. Гумор і легкість у ці дні працюють краще за настанови.

Здоровʼя та енергія

Ближче до четверга-пʼятниці тривога може стати фоновим настроєм тижня — це нормально, головне не дати їй перетворитися на постійне джерело стресу. Допоможуть прогулянки, улюблена музика чи творче хобі, про яке йшлося вище. Не перевантажуйте себе завданнями в ці дні — краще розподілити енергію так, щоб зустріти вихідні у бадьорому стані. Саме в суботу тривожність нарешті відступає, і самопочуття помітно покращується.

Найкращі дні тижня

Субота і неділя стануть справжньою відрадою після напруженого початку тижня — це чудовий час для відпочинку, теплого спілкування та простих радощів. Можливо, саме в один із цих днів хтось із дітей розсмішить вас настільки щиро, що цей сміх ще довго згадуватиметься. Плануйте на вихідні щось приємне заздалегідь — тиждень це заслужив.