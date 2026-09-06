Евакуація з Херсонської області триває щодня — люди, які втратили домівки через постійні російські обстріли, шукають безпечне місце в інших регіонах України. Чергових чотирьох жителів регіону прийняв Ладижинський психоневрологічний інтернат на Вінниччині.

Як повідомляє видання «Гайсин Online» з посиланням на сторінку «ЛАДИЖИН В КУРСІ», до Ладижина евакуйованих доставила гуманітарна місія «Схід SOS». Вона допомагає цивільним виїжджати з прифронтових і небезпечних територій.

Для нових мешканців інтернату це не просто зміна адреси. Це можливість опинитися подалі від обстрілів, отримати необхідний догляд, медичну допомогу та соціальну підтримку.

Скільки переселенців прийняв заклад

Ладижинський психоневрологічний інтернат уже приймав вимушених переселенців із різних областей України. За даними Вінницької ОВА, станом на кінець липня у закладі проживали 27 внутрішньо переміщених осіб, а загалом від початку повномасштабної війни інтернат прийняв 33 ВПО.

Кому надають прихисток

Йдеться насамперед про людей, яким потрібні постійний догляд і соціально-медична допомога. У закладі створюють умови, щоб ті, хто пережив вимушену евакуацію та втрату звичного життя, могли поступово адаптуватися до нового середовища й відчути себе в безпеці.

Евакуація з Херсонщини продовжується через російські обстріли та небезпеку, що зберігається в прифронтових громадах. Гуманітарна місія «Схід SOS» регулярно вивозить цивільних із небезпечних населених пунктів, зокрема людей старшого віку та тих, хто має інвалідність чи хронічні захворювання.