Приготувати домашній сир страчателла можна за 5 хвилин — простий рецепт складається лише з трьох інгредієнтів.

Найсмачніші рецепти з сиром часто виявляються найпростішими — і ніжна страчателла лише підтверджує це. Про це розповів на сторінці кухар Олександр Огороднік.

За його рецептом страчателла — це, по суті, суміш рваної моцарели та вершків. Такий домашній сир має м'яку кремову текстуру та ніжний вершковий смак, який чудово пасує до пасти, салатів і навіть десертів з інжиром та медом.

Інгредієнти

Для приготування страчателли вдома знадобиться зовсім небагато продуктів:

моцарела — 125 г;

жирні вершки — 60 г;

сіль — дрібка.

Як приготувати страчателлу за 5 хвилин

Спершу моцарелу потрібно розірвати на волокна — саме це стане основою кремової текстури сиру. Далі додайте вершки: краще обирати жирніші, адже саме вони роблять страву ніжнішою й ароматнішою. Наприкінці ретельно перемішайте масу та додайте дрібку солі.

У результаті вийде свіжа, вершкова страчателла, яка на смак практично не відрізняється від дорогих магазинних варіантів. Калорійність такого домашнього сиру становить близько 296 ккал на 100 грамів.

Як подавати страчателлу

Класичний варіант — з помідорами, базиліком та оливковою олією. Для пасти достатньо додати ложку страчателли в гарячу страву: сир розтане і створить кремовий соус. А для легкого десерту страчателлу поєднують з інжиром і медом.

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