Національний банк України відкрив на сайті фінансової грамотності «Гаразд» новий розділ «Захисникам та їхнім родинам». У ньому вже понад 80 безкоштовних матеріалів — статті, чеклісти, інструкції та шаблони для фінансового планування.

Окрім резонансних тем про екологічні злочини та штрафи, українців останнім часом хвилюють і фінансові питання. Національний банк України відкрив на сайті фінансової грамотності «Гаразд» новий розділ «Захисникам та їхнім родинам» із безкоштовними матеріалами для військових, ветеранів та їхніх близьких.

Розділ створено в межах проєкту «Фінансова грамотність для захисників та захисниць України». Його мета — допомогти військовим, ветеранам і членам їхніх родин ефективно керувати власними фінансами, уникати фінансових ризиків і будувати довгострокову фінансову безпеку. Уже зараз на сторінці доступно понад 80 інформаційних матеріалів.

Що всередині розділу

Наповнення об'єднане у вісім тематичних блоків. Серед них — фінанси під час служби, бюджет і заощадження, банківські послуги, кредити й борги, страхування, захист від шахрайства, а також окремий блок «Ветеранам та родинам захисників про фінанси». Крім статей, розділ містить практичні інструменти.

Зокрема, користувачам доступні чеклісти, покрокові алгоритми дій, інструкції та шаблони для фінансового планування. Окремо додали навігатор із переліком корисних контактів і онлайн-ресурсів. Матеріали допомагають розібратися, як користуватися спеціальними банківськими програмами та кредитними пільгами для військових, як контролювати депозити й зобов'язання та як захиститися від шахрайства і фейкових зборів.

Чому створили саме такі матеріали

Перед запуском Національний банк разом із партнерами провів опитування серед 1013 респондентів — чинних військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх родин. Майже половина опитаних оцінила свій рівень фінансової грамотності як середній, а 31% визнали, що їхні знання низькі або дуже низькі.

Найбільші труднощі стосуються кредитів, управління боргами, розуміння фінансових пільг, захисту від шахрайства та планування сімейного бюджету. Дослідження проводили у два етапи: спершу зібрали дані від учасників фінансового ринку, а потім провели анонімне онлайн-анкетування самих захисників і їхніх близьких.

Як скористатися розділом

Усі матеріали безкоштовні та доступні на сайті «Гаразд» у розділі «Захисникам та їхнім родинам». Реєстрація не потрібна — достатньо відкрити потрібний тематичний блок і обрати статтю, чекліст або шаблон. Розділ постійно оновлюватимуть з урахуванням актуальних потреб захисників та їхніх рідних.

Проєкт «Фінансова грамотність для захисників та захисниць України» НБУ ініціював ще у 2025 році. Він об'єднав понад 60 партнерів — державні органи, ветеранські й військові організації, громадський сектор, фінансові установи та освітні інституції.

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