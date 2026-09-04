Пиріг з гарбузом у порційному форматі готується без попереднього випікання тіста і виходить швидше за класичний, а зверху його прикрашають шапкою збитих вершків.

Тертий пиріг з яблуками ми вже публікували — а пиріг з гарбузом готується у зовсім іншому форматі: не одним великим коржем, а порційними мінікошиками у формі для мафінів. Це та ж сама начинка, що й у класичному гарбузовому пирозі, тільки з хрустким тістом по краях і без потреби випікати основу окремо.

Такий пиріг з гарбузом ідеально підходить для святкового столу, коли хочеться охайних порційних десертів, а не одного великого пирога, який доведеться різати. Головна перевага рецепту — тісто не потрібно попередньо випікати, а час приготування й охолодження помітно коротший, ніж у звичного пирога.

Інгредієнти для пирога з гарбузом

тісто для пирога — 1 домашній диск або 2 готові магазинні розкачані коржі;

гарбузове пюре — приблизно 425 г (одна велика банка);

яйце — 1 велике;

жовток — 1 великий;

цукор коричневий (пакований) — приблизно 100 г (половина склянки);

цукор білий — приблизно 50 г (чверть склянки);

суміш спецій для гарбузового пирога (кориця, імбир, мускатний горіх) — 1 чайна ложка;

кориця — 1/2 чайної ложки;

сіль — 1/4 чайної ложки;

ванільний екстракт — 1 чайна ложка;

концентроване незгущене молоко — приблизно 180 мл (3/4 склянки).

Для збитих вершків знадобиться: жирні вершки для збивання — приблизно 240 мл (1 склянка), цукор — 3 столові ложки, ванільний екстракт — 1/2 чайної ложки.

Як приготувати пиріг з гарбузом: покроково

Розкачайте тісто на посипаній борошном поверхні до товщини близько 3 мм. Виріжте 12 кружечків діаметром приблизно 9 см — якщо тісто домашнє, обрізки можна перекачати ще раз, щоб вийшло рівно 12 штук.

Форму для мафінів на 12 заглиблень легенько змастіть, викладіть у кожну заглиблину кружечок тіста і сформуйте бортики, щільно притиснувши тісто до стінок.

У великій мисці збийте віночком гарбузове пюре, яйце, жовток, коричневий і білий цукор, суміш спецій, корицю, сіль та ваніль. Поступово влийте концентроване молоко, продовжуючи збивати до однорідності.

Розподіліть начинку по формах — її має вистачити рівно, щоб заповнити кожну заглиблину. Випікайте пиріг з гарбузом при температурі 175°C протягом 30-40 хвилин, доки верх тіста не стане золотистим: домашнє тісто потребує ближче до 40 хвилин, магазинне готове вже за 30.

Дайте пирогу охолонути прямо у формі 10 хвилин, а потім обережно дістаньте кожен мінікошик і перекладіть на решітку, щоб охолонути до кімнатної температури.

Для крему збийте вершки протягом хвилини до м'яких піків, додайте цукор та ваніль і збивайте ще близько 2 хвилин, доки крем не стане густим і не втратить рідку текстуру — головне не перебити.

Коли пиріг повністю охолов, прикрасьте кожну порцію збитими вершками — за допомогою кондитерського мішка або просто ложкою — і присипте корицею.

Подавати пиріг з гарбузом можна охолодженим або кімнатної температури, прикрасивши карамельним соусом. Готові порції зберігаються в холодильнику до 5 днів у щільно закритому контейнері, а в морозильній камері — до 2 місяців; перед подачею їх достатньо розморозити в холодильнику й прикрасити вершками безпосередньо перед подачею.

Раніше Politeka повідомляла, перевернутий пиріг зі сливами: секрет рецепту неймовірно соковитої начинки.

Також Politeka писала, яблучний пиріг з секретом: рецепт із соусною начинкою, смачніший за класичний.