Тертий пиріг з яблуками готується з розсипчастого тіста, соковитої яблучної начинки з корицею та хрусткої вівсяної крихти — і виходить ароматнішим за звичну шарлотку.

Яблучний пиріг з секретом ми вже публікували — а тертий пиріг з яблуками готується інакше: тут тісто не розкачують, а притискають руками в форму знизу і розкришують зверху, тож текстура виходить одразу і хрустка, і розсипчаста.

Тертий пиріг з яблуками - це десерт, який поєднує пісочну основу, соковиту яблучну начинку з корицею і хрустку крихту зверху з вівсяними пластівцями. На відміну від класичної шарлотки, тут тісто не заливається рідким тістом, а формується руками - як основа, так і кришка з одного й того ж тіста. Завдяки цьому пиріг тримає форму, добре ріжеться на порційні шматочки і чудово смакує як гарячим, так і охолодженим.

Інгредієнти для тертого пирога з яблуками

масло вершкове - 125 г, розтоплене

борошно пшеничне - 300 г (2 склянки)

цукор білий - 100 г (1/2 склянки) для тіста

розпушувач - 1/2 ч.л.

сіль - щіпка

яйце - 1 шт.

вівсяні пластівці (звичайні, не швидкого приготування) - 30 г (1/3 склянки) для крихти

яблука (кисло-солодкі, типу "Гренні Сміт") - 3-4 великих (приблизно 950 г, або 4 склянки кубиками по 0,7 см)

борошно - 35 г (1/4 склянки) для начинки

цукор - 50 г (1/4 склянки) для начинки

корица - 1/2 ч.л.

мускатний горіх - 1/4 ч.л.

Додатково для подачі можна приготувати солоний карамельний соус і морозиво.

Як приготувати тертий пиріг з яблуками: покроково

Розігрійте духовку до 180°C. Змастіть квадратну форму приблизно 20х20 см і викладіть її папером для випічки з напуском по краях, щоб потім легко дістати готовий пиріг.

Змішайте розтоплене масло, борошно, цукор, розпушувач і сіль до однорідної маси, без сухих білих грудочок борошна. Додайте яйце і ще раз перемішайте тісто.

Дві третини тіста рівномірно і щільно притисніть на дно підготовленої форми. Випікайте основу 15 хвилин, доки вона не стане ледь золотистою, після чого дістаньте і дайте охолонути 5 хвилин.

Поки основа випікається, приготуйте начинку: у мисці змішайте нарізані кубиками яблука, борошно, цукор, корицю і мускатний горіх.

У решту тіста додайте вівсяні пластівці і перемішайте руками або ложкою, доки овес не розподілиться по всьому тісту - вийде розсипчаста крихта.

Викладіть яблучну начинку рівним шаром на охолоджену основу, а зверху руками розкришіть вівсяну крихту по всій поверхні.

Випікайте тертий пиріг з яблуками 30-35 хвилин, доки крихта не стане насичено золотистою. Дайте пирогу повністю охолонути прямо у формі, а потім дістаньте його за краї паперу, наріжте на порційні шматочки.

Тертий пиріг з яблуками смачний як сам по собі, так і з кулькою морозива та ложкою солоного карамельного соусу. Зберігати його можна до 4-5 днів у щільно закритому контейнері (у спеку - в холодильнику), а якщо крихта трохи розм'якла, достатньо на кілька хвилин поставити шматочок під гриль, щоб верх знову став хрустким.

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