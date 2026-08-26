Банановий пиріг з карамельною основою ми вже публікували — а яблучний пиріг готується за іншим принципом, де головну роль відіграє густа карамелізована начинка з яблук.
Яблучний пиріг — один із найпопулярніших десертів на святковому столі, і не дивно: хрустка масляна основа, ароматна начинка з корицею та ніжна текстура підкорюють з першого шматочка. Цей рецепт яблучного пирога відрізняється особливим способом приготування начинки — яблука не просто змішують із цукром, а заливають попередньо звареним соусом на основі масла й борошна. Саме завдяки цьому начинка виходить густою, соковитою, без надлишку вологи, і пиріг тримає форму навіть після нарізання.
Інгредієнти для яблучного пирога
- тісто для пирога — 2 коржі (домашнє масляне тісто, без маргарину)
- яблука сорту «Гренні Сміт» — приблизно 1 кг (6-7 плодів, тонко нарізаних)
- кориця — 1,5 чайної ложки
- масло незбиране — 115 г (8 столових ложок)
- борошно пшеничне — 30 г (3 столові ложки)
- вода — 60 мл (1/4 склянки)
- цукор — 200 г (1 склянка)
- яйце — 1 шт. + 1 столова ложка води для змазування
Кращими яблуками для начинки вважаються кислі й хрусткі «Гренні Сміт», які тримають форму під час випікання. Якщо використовуєте солодші сорти — Golden Delicious, Хоні Крісп, Джонагольд чи Фуджі — цукру можна взяти трохи менше.
Як приготувати яблучний пиріг: покроково
Заздалегідь приготуйте тісто на два коржі та охолодіть його в холодильнику згідно з інструкцією. Розігрійте духовку до 220°C, поставивши решітку в центр.
Розтопіть 115 г масла в середній каструлі на середньому вогні. Додайте 30 г борошна і збивайте постійно протягом 1 хвилини.
Влийте 60 мл води та 200 г цукру, доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь і варіть ще 3 хвилини, помішуючи, після чого зніміть із вогню — головне не переварити соус, інакше він розшарується або стане надто густим.
Очистіть яблука від шкірки та серцевини, тонко наріжте скибочками. Складіть у велику миску, присипте 1,5 чайної ложки кориці й перемішайте.
Залийте яблука готовим соусом і перемішайте, щоб кожна скибочка була вкрита начинкою.
Розкачайте нижній корж у коло діаметром близько 30 см і перенесіть у форму для пирога діаметром 23 см. Викладіть яблучну начинку, трохи піднімаючи її в центрі — важливо, щоб начинка не потрапляла на краї тіста, інакше край буде важко запечатати.
Розкачайте другий корж у коло діаметром 28 см і наріжте на 10 смужок за допомогою ножа для піци. Викладіть смужки решіткою поверх начинки, переплітаючи їх між собою. Защипніть краї, щоб запечатати пиріг, і змастіть верх суміш'ю з 1 яйця та 1 столової ложки води.
Випікайте яблучний пиріг при 220°C протягом 15 хвилин, потім зменшіть температуру до 175°C і продовжуйте випікати ще 45 хвилин — до моменту, коли густий сік почне булькати через решітку щонайменше 5 хвилин.
Дайте пирогу охолонути та «відпочити» при кімнатній температурі протягом години перед подачею — це потрібно, щоб начинка загусла і трималася при нарізанні.
Подавайте яблучний пиріг теплим, зі скупкою ванільного морозива — це класичне поєднання розкриває смак начинки якнайкраще. Готовий пиріг можна зберігати накритим при кімнатній температурі до 2 днів, у холодильнику — до 4 днів, а в морозильній камері в герметичному контейнері — до 3 місяців. Розігрівати варто в духовці при 175°C до повного прогрівання.
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