Стартував новий етап прийому заявок за програмою «Житло для ВПО 60+», місцевий бюджет компенсує 99,99% вартості кредиту, а решту можна сплатити в розстрочку до 10 років.

Сєвєродонецька міська військова адміністрація оголосила про старт нової хвилі прийому заявок на участь у програмі пільгового кредитування для придбання власного житла. Як повідомляє Трибун із посиланням на адміністрацію, подати документи можуть внутрішньо переміщені особи віком від 60 років, які належать до Сєвєродонецької громади.

Прийом заявок триватиме з 24 до 28 серпня 2026 року. В адміністрації наголошують: якщо заявник уже подавав документи раніше, але не виграв у попередніх відборах, його заява автоматично зберігає чинність і бере участь у наступних розіграшах — повторно подавати нічого не потрібно.

Умови програми: майже повна компенсація

Спеціальна міська програма «Житло для ВПО 60+» передбачає пільгове кредитування з компенсацією вартості житла коштом місцевих бюджетів. Пілотний проєкт охоплює жителів Сєвєродонецької громади, які через війну втратили дім.

Основні умови кредитування: місцевий бюджет покриває 99,99% суми кредиту, а позичальник сплачує лише 0,01% — цей залишок можна оформити в розстрочку терміном до 10 років. Відсоткова ставка на залишок становить 3% річних. Учасником програми може стати особа, якій на момент подання заяви виповнилося 60 років і яка не має у власності іншого житла на вільній території України.

Як подати заявку: три способи

Документи приймаються трьома способами. Перший — надіслати скановані копії на електронну пошту адміністрації. Другий — відправити поштовим відправленням через «Нову пошту» до київського відділення №167. Третій — подати особисто за адресою: бульвар Лесі Українки, 26а.

Які документи потрібні

Для участі необхідно подати: заяву з анкетою встановленого зразка; згоду на обробку персональних даних від усіх повнолітніх членів родини; копії паспортів; копії ідентифікаційних кодів; копії довідок внутрішньо переміщеної особи; документи, що підтверджують родинні зв'язки. Усі копії мають бути завірені власноручним підписом із позначкою «згідно з оригіналом», датою та розшифруванням прізвища.

Для отримання додаткової інформації можна звернутися за телефонами: 099 781 05 41 або 095 220 50 79.

Програма діє як пілотний проєкт саме для мешканців Сєвєродонецької громади — одного з найбільш постраждалих від бойових дій міст Луганської області, яке з літа 2022 року перебуває під російською окупацією.