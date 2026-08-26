У Полтавській області команда програми «Пакунок підтримки» анонсувала виїзди до трьох громад — безкоштовні продуктові набори для пенсіонерів та ВПО видаватимуть з 26 по 28 серпня.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів та ВПО в Полтавській області продовжують видавати — цього разу команда програми «Пакунок підтримки» оголосила виїзди до трьох громад регіону з 26 по 28 серпня 2026 року.

Як повідомляє видання «На пенсії», благодійна ініціатива «Пакунок підтримки» охопить одразу кілька населених пунктів Полтавщини. Організатори вже визначили дати виїздів, однак точний час та місце видачі продуктових наборів обіцяють повідомити окремо для кожної громади.

У які громади привезуть безкоштовні продуктові набори

Графік виїздів команди «Пакунок підтримки» виглядає так:

26 серпня — місто Заводське;

— місто Заводське; 27 серпня — село Великі Будища;

— село Великі Будища; 28 серпня — село Мартинівка.

Усі три населені пункти розташовані в Полтавській області, тож безкоштовні продукти для пенсіонерів та ВПО в Полтавській області стануть доступними для місцевих жителів уже найближчими днями.

Як дізнатися адресу та час видачі

Наразі організатори не оприлюднили точних адрес і часу видачі продуктових наборів. Для кожної громади планують опублікувати окремий анонс із детальною інформацією. Жителям рекомендують стежити за оновленнями в офіційному телеграм-каналі програми «Пакунок підтримки», щоб не пропустити видачу допомоги.

Програма «Пакунок підтримки» передбачає надання безкоштовних продуктових наборів найбільш вразливим категоріям населення — пенсіонерам та внутрішньо переміщеним особам, які проживають у громадах Полтавської області.

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