Клієнтам «Нафтогазу України» у 2026 році може знадобитися додаткова довідка для оформлення житлової субсидії — без неї у виплатах відмовлять. Розповідаємо, хто саме в зоні ризику та як отримати потрібний документ.

Субсидія на газ в Україні залишається одним із найважливіших видів державної підтримки для домогосподарств, однак не всі заявники можуть її отримати автоматично. У газопостачальній компанії «Нафтогаз України» попередили: для окремих категорій клієнтів обов'язковою умовою є наявність спеціальної довідки, без якої в субсидії відмовлять.

Як повідомляє видання Новини.LIVE із посиланням на матеріали компанії, додатковий документ вимагається насамперед від тих споживачів, які раніше мали прострочені платежі за природний газ. Ідеться про боржників, котрі отримують право на субсидію виключно за умови погашення заборгованості.

«Нафтогаз» у таких ситуаціях видає довідку, яка підтверджує відсутність боргів. Якщо документального підтвердження не буде, заявникам можуть відмовити в наданні допомоги на оплату цієї комунальної послуги.

Як отримати довідку від Нафтогазу

Отримати потрібний документ клієнти можуть як онлайн, так і особисто. Дистанційно це можна зробити двома способами:

у особистому кабінеті на сайті my.gas.ua;

на сайті my.gas.ua; через термінали самообслуговування Ощадбанку, ПриватБанку, EasyPay або City24.

Для тих, хто віддає перевагу особистому візиту, потрібно звернутися до Центру обслуговування клієнтів або відділення Нафтогазу, маючи при собі паспорт або ID-картку, EIC-код чи номер особового рахунку.

Як зареєструватися в особистому кабінеті Нафтогазу

Довідка доступна в особистому кабінеті на сайті компанії. Щоб зареєструватися, необхідно виконати кілька кроків:

Зайти на сайт gas.ua та обрати розділ «Особистий кабінет». Натиснути «Зареєструватися». Вказати 9-значний номер особового рахунку (зазначений у квитанції) та перші три літери свого прізвища. Обрати спосіб реєстрації: телефон, електронна пошта або Google. Створити пароль (не менше восьми символів). Пройти верифікацію через телефон.

Окрім отримання довідки, в особистому кабінеті також можна оплачувати спожитий газ, переглядати рахунки та історію платежів, передавати показники лічильника й управляти кількома особовими рахунками одночасно.

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