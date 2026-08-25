Клиентам «Нафтогаза Украины» в 2026 году может понадобиться дополнительная справка для оформления жилищной субсидии — без нее в выплатах откажут. Рассказываем, кто именно в зоне риска и как получить нужный документ.

Субсидия на газ в Украине остается одним из важнейших видов государственной поддержки для домохозяйств, однако не все заявители могут получить ее автоматически. В газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» предупредили: для отдельных категорий клиентов обязательным условием является наличие специальной справки, без которой в субсидии откажут.

Как сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на материалы компании, дополнительный документ требуется прежде всего от тех потребителей, которые ранее имели просроченные платежи за природный газ. Речь идет о должниках, получающих право на субсидию исключительно при условии погашения задолженности.

«Нафтогаз» в таких ситуациях выдает справку, подтверждающую отсутствие долгов. Если документального подтверждения не будет, заявителям могут отказать в предоставлении помощи на оплату этой коммунальной услуги.

Как получить справку от Нафтогаза

Получить нужный документ клиенты могут как онлайн, так и лично. Дистанционно это можно сделать двумя способами:

в личном кабинете на сайте my.gas.ua;

на сайте my.gas.ua; через терминалы самообслуживания Ощадбанка, ПриватБанка, EasyPay или City24.

Для тех, кто предпочитает личный визит, необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов или отделение Нафтогаза, имея при себе паспорт или ID-карту, EIC-код или номер лицевого счета.

Как зарегистрироваться в личном кабинете Нафтогаза

Справка доступна в личном кабинете на сайте компании. Чтобы зарегистрироваться, необходимо выполнить несколько шагов:

Зайти на сайт gas.ua и выбрать раздел «Личный кабинет». Нажать «Зарегистрироваться». Указать 9-значный номер лицевого счета (указан в квитанции) и первые три буквы своей фамилии. Выбрать способ регистрации: телефон, электронная почта или Google. Создать пароль (не менее восьми символов). Пройти верификацию по телефону.

Помимо получения справки, в личном кабинете также можно оплачивать потребленный газ, просматривать счета и историю платежей, передавать показания счетчика и управлять несколькими лицевыми счетами одновременно.

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