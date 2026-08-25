В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Забронированные работники могут получить повестку — это не всегда означает призыв. Адвокат Елена Воронкова рассказала, что делать в такой ситуации и обязательно ли идти в ТЦК.

Мобилизация в Украине продолжается — военное положение и всеобщую мобилизацию продлили. Призыву подлежат мужчины призывного возраста, не имеющие отсрочки и признанные годными по состоянию здоровья. Однако даже те, у кого есть бронирование от мобилизации, могут получить повестку — и это не всегда означает немедленный призыв в армию.

Что такое бронирование от мобилизации

Бронирование — это отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации. Она предоставляется работникам органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций для обеспечения их функционирования в особый период.

Забронированными могут быть военнообязанные, работающие в органах государственной власти или местного самоуправления; на предприятиях с мобилизационными заданиями; в структурах, производящих товары или предоставляющих услуги для нужд ВСУ; а также на критически важных для экономики предприятиях.

Могут ли мобилизовать человека с бронированием

Согласно закону «О мобилизации», представители ТЦК не имеют права мобилизовать человека, имеющего действующее бронирование от службы в армии. Однако, как сообщают Факты ICTV, на практике работники военкоматов нередко злоупотребляют полномочиями — из-за неосведомленности граждан выдают повестки забронированным, направляют на ВВК и даже распределяют в воинские части.

Почему забронированным приходят повестки

В комментарии для Фактов ICTV адвокат адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова объяснила: бронирование не означает исключения человека из воинского учета или потери статуса военнообязанного. Это разные юридические механизмы — бронирование лишь временно ограничивает возможность мобилизации, но не отменяет обязанностей перед государством.

Поэтому даже забронированные работники могут получать повестки. Чаще всего это связано с:

уточнением персональных или учетных данных;

проверкой информации о военнообязанном;

обновлением документов воинского учета;

направлением на военно-врачебную комиссию — особенно если лицо ранее имело статус «ограниченно годен».

Что делать, если пришла повестка, но есть бронь

Адвокат подчеркивает: игнорировать повестку нельзя, даже имея действующее бронирование. Неявка в ТЦК без уважительных причин влечет административную, а в отдельных случаях — уголовную ответственность.

Алгоритм действий для забронированного, получившего повестку:

Явиться в ТЦК в указанное в повестке время. Обязательно иметь при себе документы, подтверждающие бронирование — выписку из соответствующего приказа или справку с места работы. Уточнить причину вызова — выяснить, идет ли речь о мобилизации или об уточнении данных. Если несмотря на наличие бронирования работники ТЦК пытаются мобилизовать — немедленно обратиться к адвокату и обжаловать действия должностных лиц.

В целом бронирование не освобождает человека от взаимодействия с системой воинского учета, однако и не позволяет ТЦК проводить мобилизацию такого лица. Знание своих прав — главная защита в этой ситуации.

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