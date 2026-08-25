26 августа 2026 года Бахмутский ЦНАП проведет выездной прием для жителей Бахмутской громады, проживающих в Киеве и Киевской области. Рассказываем, как записаться, какие услуги можно получить и куда приходить.

Помощь для ВПЛ в Киевской области продолжает расширяться — на этот раз Бахмутский ЦНАП организует выездной прием прямо в столице, чтобы переселенцы из Бахмутской громады могли решить насущные административные вопросы без поездок на Донетчину.

Как сообщает издание «Бахмут IN.UA», прием граждан запланирован на среду, 26 августа 2026 года. Специалисты будут работать с 10:00 до 15:00 по адресу: город Киев, переулок Машиностроительный, 28, кабинет 204. Это Соломенский район столицы, ближайшая станция метро — «Шулявская».

Какие услуги можно получить

Во время выездного приема жители Бахмутской громады смогут воспользоваться широким перечнем административных услуг:

зарегистрировать место проживания;

актуализировать данные в реестре территориальной громады (РТГ);

внести изменения в информацию о лице в РТГ;

сняться с задекларированного или зарегистрированного места проживания;

получить выписку из реестра территориальной громады;

подать сообщение о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе в результате боевых действий;

оформить отсрочку от мобилизации;

получить сведения из Единого государственного реестра ветеранов войны;

подать сообщение об использовании терминалов Starlink;

пройти «Скрининг здоровья 40+».

Как записаться на прием

Попасть на выездной прием можно только по предварительной записи. Для этого необходимо позвонить по одному из номеров:

+380 (98) 850 05 61;

+380 (99) 667 92 06;

+380 (93) 940 31 16;

+380 (68) 851 50 89 (представители отдела регистрации).

Дистанционные консультации

Если вы не можете прийти лично, консультации по перечисленным услугам можно получить и дистанционно. Специалисты ЦНАП отвечают на вопросы с понедельника по пятницу, с 10:00 до 16:00, по тем же номерам телефонов. Также можно написать на электронные адреса: register8@bahmutrada.gov.ua или cnapBahmut@gmail.com.

Бахмутский ЦНАП регулярно проводит подобные выездные приемы, чтобы максимально упростить доступ переселенцев к административным услугам. Это особенно важно для тех, кто не имеет возможности вернуться в родной город для оформления документов.

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