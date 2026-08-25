26 серпня 2026 року Бахмутський ЦНАП проведе виїзний прийом для мешканців Бахмутської громади, які проживають у Києві та Київській області. Розповідаємо, як записатися, які послуги можна отримати та куди приходити.

Допомога для ВПО у Київській області продовжує розширюватися — цього разу Бахмутський ЦНАП організовує виїзний прийом просто у столиці, щоб переселенці з Бахмутської громади могли вирішити нагальні адміністративні питання без поїздок на Донеччину.

Як повідомляє видання «Бахмут IN.UA», прийом громадян запланований на середу, 26 серпня 2026 року. Фахівці працюватимуть з 10:00 до 15:00 за адресою: місто Київ, провулок Машинобудівний, 28, кабінет 204. Це Солом'янський район столиці, найближча станція метро — «Шулявська».

Які послуги можна отримати

Під час виїзного прийому мешканці Бахмутської громади зможуть скористатися широким переліком адміністративних послуг:

зареєструвати місце проживання;

актуалізувати дані в реєстрі територіальної громади (РТГ);

внести зміни до інформації про особу в РТГ;

знятися із задекларованого або зареєстрованого місця проживання;

отримати витяг із реєстру територіальної громади;

подати повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій;

оформити відстрочку від мобілізації;

отримати відомості з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

подати повідомлення про використання терміналів Starlink;

пройти «Скринінг здоров'я 40+».

Як записатися на прийом

Потрапити на виїзний прийом можна лише за попереднім записом. Для цього потрібно зателефонувати за одним із номерів:

+380 (98) 850 05 61;

+380 (99) 667 92 06;

+380 (93) 940 31 16;

+380 (68) 851 50 89 (представники відділу реєстрації).

Дистанційні консультації

Якщо ви не можете прийти особисто, консультації за переліченими послугами можна отримати й дистанційно. Фахівці ЦНАП відповідають на запитання з понеділка по п'ятницю, з 10:00 до 16:00, за тими самими номерами телефонів. Також можна написати на електронні скриньки: register8@bahmutrada.gov.ua або cnapBahmut@gmail.com.

Бахмутський ЦНАП регулярно проводить подібні виїзні прийоми, щоб максимально спростити доступ переселенців до адміністративних послуг. Це особливо важливо для тих, хто не має змоги повернутися до рідного міста для оформлення документів.

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