Во Львове часть пенсионеров, которым отказали в льготном «ЛеоКарт», вынуждена платить полную стоимость проезда или обжаловать отказ в суде. Один из таких случаев недавно рассмотрел львовский суд.

Льготные программы во Львовской области претерпевают изменения — пенсионеры во Львове все чаще вынуждены платить за проезд в общественном транспорте либо отстаивать право на бесплатный «ЛеоКарт» через суд.

Такой случай недавно рассмотрел львовский суд, сообщает LVIV.MEDIA. Пенсионерка, получающая пенсию за выслугу лет по линии Госспецсвязи, в апреле 2026 года обратилась в Центр обслуживания пассажиров на улице Горбачевского, чтобы оформить льготный «ЛеоКарт». Администратор отказал в устной форме, а впоследствии ЛКП «Львивавтодор» направило письменный отказ.

На предприятии объяснили: городская льгота распространяется только на отдельные категории военных пенсионеров возрастом от 60 лет, зарегистрированных во Львовской общине. Женщина же, по данным Пенсионного фонда, значилась старшим прапорщиком, а 60 лет ей исполнилось еще в 2017 году. Однако «Львивавтодор» решил, что ее документы не подтверждают право на льготу.

Пенсионерка не согласилась и подала в суд. В ходе рассмотрения выяснилось: звание «старший прапорщик» в Госспецсвязи могло быть как военным, так и специальным. Суд установил, что «Львивавтодор» перед отказом не проверил первичные документы — контракт, приказы о назначении и увольнении, послужной список — а руководствовался лишь разъяснением департамента городской мобильности, которое носило рекомендательный характер.

Суд признал отказ противоправным и обязал повторно рассмотреть обращение. В то же время «ЛеоКарт» сразу не выдали: сначала предприятие должно установить, проходила ли женщина именно военную службу. Иск удовлетворили частично, с «Львивавтодора» взыскали 1331,20 грн судебного сбора. Решение можно обжаловать в апелляции.

Сколько стоит проезд для пенсионеров во Львове

Пенсионеры по возрасту, не зарегистрированные во Львовской общине, вообще не имеют права на льготный проезд. Они оплачивают полную стоимость: 20 гривен — банковской картой или телефоном, 25 гривен — бумажным билетом у водителя. Даже для льготников с «ЛеоКарт» проезд становится платным, если карту не завалидировать при входе: контролеры могут выписать штраф.

Что делать, если отказали в льготном «ЛеоКарт»

В случае отказа юристы советуют получить письменное объяснение причин от «Львивавтодора». После этого стоит подать заявление о пересмотре решения, приложив все документы, подтверждающие льготный статус. Если это не поможет — обращаться в суд. Как показывает практика, львовские суды нередко становятся на сторону пенсионеров.

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