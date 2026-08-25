При покупке военных облигаций через приложение «Дия» с 25 августа начали действовать новые правила. Изменения касаются владельцев карт Visa — теперь такие операции проводятся как P2P-переводы, что может привести к дополнительным комиссиям и использованию лимитов.

Финансовые правила для украинцев снова меняются — на этот раз нововведения коснулись покупки военных облигаций через приложение «Дия». Как сообщает Kosht Media, с 25 августа операции с картами Visa начали обрабатываться по новой схеме.

Раньше покупка ОВГЗ через «Дию» проходила как обычная карточная операция по оплате товаров и услуг. Теперь же для карт платежной системы Visa такие транзакции определяются как P2P-перевод — то есть перевод с карты на карту. Причина — изменение настроек платежного партнера «Дии», которым выступает Укргазбанк. Именно через этот банк проходят все платежи в приложении.

Изменения касаются исключительно карт Visa, независимо от банка-эмитента. Для карт Mastercard аналогичных нововведений пока не зафиксировали.

Для владельцев кредитных карт новые правила могут быть особенно ощутимыми. P2P-перевод может не подпадать под льготный период кредитной карты — в таком случае банк будет начислять проценты на сумму операции. Даже если переводы входят в льготный период, банк может взимать отдельную комиссию за P2P-операции с кредитных средств, которая обычно составляет около 3–4% от суммы.

Кроме того, такая операция будет учитываться в лимите на карточные переводы, поскольку система определяет ее не как покупку, а как перевод. Это важно для тех, кто активно пользуется переводами и может исчерпать месячный лимит.

При использовании собственных средств также могут возникнуть дополнительные расходы. Помимо комиссии до 0,2%, которую с 15 апреля взимает Укргазбанк как платежный партнер «Дии», банк-эмитент карты может иметь собственный тариф на P2P-переводы. Также не исключена дополнительная комиссия за перевод через сторонний сервис.

Что стоит проверить перед покупкой ОВГЗ

Перед тем как покупать военные облигации через «Дию», пользователям карт Visa рекомендуют сделать три вещи:

проверить тарифы своего банка на P2P-переводы — взимается ли комиссия и в каком размере;

уточнить доступный лимит на карточные переводы, чтобы операция не была отклонена;

для владельцев кредитных карт — выяснить, распространяется ли льготный период на P2P-операции.

Для пользователей Mastercard пока никаких изменений не зафиксировано — покупка ОВГЗ через «Дию» для них по-прежнему проходит как обычная оплата товаров и услуг.

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