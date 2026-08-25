По данным мониторинга Минфина, подорожание продуктов в Житомирской области за последний месяц оказалось неравномерным: яблоки прибавили в цене более 16 гривен за килограмм, тогда как курятина и плавленый сыр, наоборот, подешевели.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области заставило жителей тщательнее считать расходы — подорожание продуктов в Житомирской области также не остается без внимания покупателей. По данным мониторинга Минфина по состоянию на 24 августа, цены на базовые продукты питания демонстрируют разнонаправленную динамику: одни товары стремительно дорожают, другие — дешевеют.

Заметнее всего за последний месяц выросли в цене яблоки украинские. Если 24 июля средняя стоимость килограмма составляла 39,99 гривны, то по состоянию на 24 августа цена достигла 56,96 гривны — подорожание на 16,97 гривны, или более 42%. В разных торговых сетях ценники существенно отличаются: дешевле всего яблоки продают в Novus — 45,99 грн/кг, в Auchan — 49,90 грн/кг, а дороже всего — в Megamarket, где килограмм стоит 75 гривен.

Совсем иная картина с сыром плавленым «Ферма Дружба» 55% (70 г). Средняя цена на этот продукт за месяц почти не изменилась: 24 июля — 30,34 гривны, 24 августа — 29,80 гривны. То есть подорожание продуктов в Житомирской области обошло эту категорию молочных изделий. Самая низкая цена зафиксирована в Auchan — 23,50 грн, самая высокая — в Metro (33,70 грн). В Novus сыр стоит 30,99 грн, в Megamarket — 31,00 грн.

Еще большее удивление вызывает динамика цен на курятину «Наша Ряба», голень (1 кг). Вопреки ожиданиям, средняя стоимость за месяц снизилась со 117 гривен до 102,25 гривны — минус 14,75 гривны. В августе цена заметно колебалась: был скачок до 144,55 грн в середине месяца, однако затем пошла на спад. Сегодня килограмм куриной голени в Auchan стоит 95,50 грн, в Metro — 109 гривен.

Таким образом, ценовая ситуация на продуктовом рынке Житомирщины неоднозначна: фрукты дорожают опережающими темпами, тогда как мясная и молочная продукция остаются стабильными или даже дешевеют. Данные мониторинга Минфина обновляются ежедневно, поэтому динамика может измениться уже в ближайшие недели.

Ранее Politeka сообщала, повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области: как может вырасти цена.

Также Politeka сообщала, отключение воды в Житомире 24 августа: стало известно, где не будет водоснабжения.