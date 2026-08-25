За даними моніторингу Мінфіну, подорожчання продуктів у Житомирській області за останній місяць виявилося нерівномірним: яблука додали в ціні понад 16 гривень за кілограм, тоді як курятина та плавлений сир, навпаки, подешевшали.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області змусило мешканців ретельніше рахувати витрати — подорожчання продуктів у Житомирській області також не залишається поза увагою покупців. За даними моніторингу Мінфіну станом на 24 серпня, ціни на базові продукти харчування демонструють різноспрямовану динаміку: одні товари стрімко дорожчають, інші — дешевшають.

Найпомітніше за останній місяць зросли в ціні яблука українські. Якщо 24 липня середня вартість кілограма становила 39,99 гривні, то станом на 24 серпня ціна сягнула 56,96 гривні — подорожчання на 16,97 гривні, або понад 42%. У різних торговельних мережах цінники суттєво відрізняються: найдешевше яблука продають у Novus — 45,99 грн/кг, в Auchan — 49,90 грн/кг, а найдорожче — у Megamarket, де кілограм коштує 75 гривень.

Зовсім інша картина з сиром плавленим «Ферма Дружба» 55% (70 г). Середня ціна на цей продукт за місяць майже не змінилася: 24 липня — 30,34 гривні, 24 серпня — 29,80 гривні. Тобто подорожчання продуктів у Житомирській області оминуло цю категорію молочних виробів. Найнижча ціна зафіксована в Auchan — 23,50 грн, найвища — у Metro (33,70 грн). У Novus сир коштує 30,99 грн, у Megamarket — 31,00 грн.

Ще більше здивування викликає динаміка цін на курятину «Наша Ряба», гомілка (1 кг). Всупереч очікуванням, середня вартість за місяць знизилася зі 117 гривень до 102,25 гривні — мінус 14,75 гривні. У серпні ціна помітно коливалася: був стрибок до 144,55 грн у середині місяця, однак потім пішла на спад. Сьогодні кілограм курячої гомілки в Auchan коштує 95,50 грн, у Metro — 109 гривень.

Отже, цінова ситуація на продуктовому ринку Житомирщини неоднозначна: фрукти дорожчають випереджальними темпами, тоді як м'ясна та молочна продукція лишаються стабільними або навіть дешевшають. Дані моніторингу Мінфіну оновлюються щодня, тож динаміка може змінитися вже найближчими тижнями.

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