У Ковельській громаді з 1 вересня запроваджують безкоштовне гаряче харчування для всіх учнів 1–11 класів — це близько 9,5 тисячі школярів. На організацію харчування вже виділили понад 7 млн грн.

У Волинській області триває активна підготовка до нового навчального року — з 1 вересня у Ковельській громаді всіх школярів забезпечать безкоштовними гарячими обідами. Як повідомляє Ковельська міська рада, йдеться про близько 9,5 тисячі учнів 1–11 класів.

Вартість гарячого харчування затвердили на засіданні виконавчого комітету 13 серпня. Для учнів 1–4 класів обід коштуватиме 50 гривень на день, для учнів 5–11 класів — 60 гривень на день. Усі витрати покриваються коштом державної субвенції та місцевого бюджету.

У всіх закладах освіти громади завершують ремонти харчоблоків. Закуповують та встановлюють посудомийні машини, холодильники й інше необхідне обладнання. Понад 7 мільйонів гривень уже спрямували на технічне оснащення та оплату праці кухарів.

Як організовано харчування у різних школах

Начальник управління освіти Віктор Бичковський зазначив, що кількість дітей, які харчуватимуться у школах, зросте майже на третину. «Ми розуміємо, що це додаткове навантаження на кожен заклад. Тому готуємося: оновлюємо харчоблоки, закуповуємо обладнання, проводимо необхідні процедури. Найбільш проблемним залишається кадрове питання — наразі не вистачає кухарів», — наголосив посадовець.

Окрему увагу приділили школі в селі Гішин, яка не має власного харчоблоку. Для учнів цього закладу гарячі обіди готуватимуть у ліцеї №7 та доставлятимуть безпосередньо до школи. У громаді запевняють, що до 1 вересня всі роботи з підготовки приміщень завершать.

Джерела фінансування та підготовка

Фінансування програми безкоштовного харчування здійснюється за рахунок державної субвенції. Водночас Ковельська громада виділяє кошти з місцевого бюджету — зокрема на закупівлю обладнання та заробітну плату кухарського персоналу. Загальна сума, передбачена на ці потреби, перевищує 7 мільйонів гривень.

Управління освіти проводить необхідні тендерні процедури для закупівлі продуктів, аби з першого навчального дня система запрацювала без збоїв. Організацію харчування в кожному закладі вибудовують з урахуванням кількості дітей та технічних можливостей харчоблоку.

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