У Центрі реінтеграції ветеранів на Волині провели групу самодопомоги — учасниці опановували дихальні практики для емоційного відновлення та зниження внутрішнього напруження.

Гуманітарна допомога ветеранам у Волинській області продовжує розширюватися — цього разу в Центрі реінтеграції ветеранів відбулася група самодопомоги з опануванням дихальних практик для емоційного відновлення.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Волинської області, захід зібрав співробітниць поліції, дружин загиблих військовослужбовців, рідних безвісти зниклих Захисників України, поранених воїнів та діючих військовослужбовців.

Як пройшла група самодопомоги

Групу самодопомоги провела психологиня та представниця громадської організації «PRO WOMEN UA» Неоніла Кухарук. До заходу також долучилися психологи Головного управління Національної поліції у Волинській області.

Під час зустрічі учасниці працювали над зниженням внутрішнього напруження та відновленням власного ресурсу. Дихальні практики стали ключовим інструментом — вони допомагають зосередитися на власному стані, краще відчувати потреби тіла та знаходити способи впоратися з емоційним напруженням у повсякденному житті.

Дихальні практики як спосіб відновлення

За словами організаторів, дихальні вправи є одним із найдоступніших методів саморегуляції. Вони не потребують спеціального обладнання чи приміщення — достатньо кількох хвилин концентрації, щоб знизити рівень тривожності та повернути відчуття контролю над власним емоційним станом.

Практичні вправи, які опановували учасниці, дозволяють швидко відновлювати рівновагу навіть у стресових ситуаціях. Психологи наголошують: регулярне використання таких технік допомагає формувати навички самодопомоги, що особливо важливо для тих, хто переживає складні життєві обставини.

Хто може долучитися до наступних груп

Проведення таких заходів є частиною системної роботи з підтримки родин військовослужбовців. Психологи поліції й надалі долучатимуться до груп самодопомоги, спрямованих на психологічну підтримку та відновлення внутрішніх ресурсів.

У Центрі реінтеграції ветеранів на Волині планують проводити подібні зустрічі регулярно. Долучитися можуть ветерани, члени їхніх родин, а також дружини загиблих та зниклих безвісти Захисників України. Про дати наступних груп самодопомоги повідомлятимуть на офіційних ресурсах поліції Волинської області.

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