Міністерство освіти і науки рекомендує школам заздалегідь готувати кілька сценаріїв організації навчання на випадок тривалих повітряних тривог — зокрема онлайн-уроки з укриттів.

Навчання в українських школах під час тривалих тривог потребує гнучких сценаріїв — Міносвіти радить закладам заздалегідь готувати кілька варіантів організації освітнього процесу, зокрема онлайн-уроки з укриттів. Про це в телеефірі розповів міністр освіти і науки Андрій Бутенко, передає кореспондент Укрінформу.

За його словами, одним із найбільших викликів для вчителів, директорів шкіл і місцевих громад нині є організація навчання в умовах тривалих, фактично безперервних повітряних тривог. Ситуація в різних регіонах відрізняється, однак значна частина країни перебуває під інтенсивними ворожими ударами, що суттєво ускладнює освітній процес.

Школа має заздалегідь визначити порядок дій щонайменше в трьох ситуаціях: коли повітряної тривоги немає, коли тривога починається під час уроку та коли тривоги повторюються щодня протягом тривалого часу. «Немає єдиного правильного шляху. Потрібно розуміти, що школа має готуватися заздалегідь, тобто повинна мати декілька сценаріїв», — наголосив Бутенко.

За словами міністра, універсальної відповіді немає: є різна інфраструктура — прості укриття та повноцінні бомбосховища, які дозволяють організувати навчальний процес. «Розрахунок навчатися у звичайному класі практично марний», — зазначив Бутенко про ситуацію, коли тривоги тривають більшу частину навчального дня.

У такому разі навчання слід організувати так, щоб і вчителі, і учні перебували в безпечному місці ще до початку уроку. Якщо школа не може забезпечити повноцінне перебування дітей в укритті під час занять, одним із варіантів може бути проведення уроків онлайн.

Водночас міністр наголосив на безумовному дотриманні правил безпеки: після сигналу повітряної тривоги навчання в класах припиняється, учні та працівники переходять до укриття. «Тільки за цей тиждень ми бачимо два випадки у столиці, коли виконання правил врятувало життя. Та сама ситуація була декілька днів тому в Сумах — при прямому влучанні в школу ні діти, ні вчителі не постраждали», — сказав Бутенко.

Що має зробити школа

За рекомендаціями МОН, керівництву закладу варто підготувати чіткий план дій на кожен із можливих сценаріїв тривог, а також подбати про можливість проведення уроків онлайн із безпечних місць. В Україні всі школи мають ті чи інші укриття, однак потреба у повноцінних підземних школах залишається значною.

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