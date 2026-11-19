Верховна Рада 9 листопада ухвалила за основу законопроєкт №11486, який запроваджує в Україні Нітратну директиву ЄС. Господарства в зонах, вразливих до нітратів, отримають обов'язкові ліміти на добрива, перевірки та штрафи до 43 235 гривень.

Як правильно вносити добрива в ґрунт тепер визначатиме окремий закон. Верховна Рада 9 листопада ухвалила за основу законопроєкт №11486, який запроваджує в Україні Нітратну директиву ЄС.

Як повідомляє ЛІГА:ЗАКОН, за документ проголосували 248 народних депутатів. Закон набере чинності через рік після офіційного опублікування, якщо його остаточно ухвалять. Автори планують проголосувати в цілому в першому-другому кварталі 2027 року.

Держава визначить зони, вразливі до нітратів, для кожного району річкового басейну і внесе їх до земельного кадастру. Критерій простий: вміст нітратів понад 50 мг/дм3 у воді або ризик такого перевищення.

Для господарств у цих зонах обов'язковою стане Програма дій. Вона встановить періоди, коли вносити добрива заборонено, вимоги до сховищ гною і головний ліміт - не більше 170 кг азоту на гектар на рік.

Аграрії муситимуть вести записи про строки та обсяги внесення азотних добрив і допускати інспекторів до місць зберігання гною. Фактично перевірки стануть постійною частиною роботи в зонах, вразливих до нітратів.

За невиконання заходів передбачений штраф у розмірі п'яти мінімальних зарплат. За мінімалкою 2026 року це 43 235 гривень.

Ухвалення закону називають умовою доступу української агропродукції до ринку ЄС і можливим бенчмарком програми Ukraine Facility. Досі вимоги Нітратної директиви були для України зобов'язанням у межах євроінтеграції, тепер їх переводять у національне законодавство.

До чого готуватися аграріям уже зараз

Хоча закон ще не набрав чинності, господарствам у вразливих зонах варто підготуватися заздалегідь. Серед ключових вимог:

вести облік строків і обсягів внесення азотних добрив;

привести сховища гною до вимог Програми дій;

не перевищувати ліміт 170 кг азоту на гектар на рік;

допускати інспекторів до місць зберігання гною.

До другого читання текст можуть змінити. Дискусійними лишаються суб'єкт контролю, строки та перехідний період для тваринників, тож фінальні правила можуть відрізнятися від ухвалених за основу. Уряд водночас цілить забезпечити практичне виконання директиви до кінця 2028 року.

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