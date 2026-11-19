У Новосанжарській громаді на Полтавщині 20 листопада заплановані тимчасові відключення електроенергії. Світло вимикатимуть через ремонтні роботи на електромережах, тож частина мешканців кількох сіл залишиться без електропостачання на кілька годин.

Першим у графіку значиться село Малий Кобелячок. Тут світла не буде з 08:00 до 17:00. Відключення зачепить вулиці Квітневу, Миру, Молодіжну, Незалежності, Ювілейну та провулок Нафтовий. Причина - виконання робіт із капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР.

Про це повідомляє Новосанжарська селищна територіальна громада. Графіки відключення світла в Полтавській області на 20 листопада також охоплюють інші населені пункти громади.

У селі Марківка електроенергії не буде з 08:00 до 19:00. Тут роботи триватимуть найдовше - до вечора. Знеструмлять вулицю Тараса Шевченка. У селі Свічкареве в той самий час вимкнуть вулиці Миколи Гоголя, Молодіжну, Новосадову, Перемоги, Садову, Шевченка, Шкільну, Шосейну та Юрія Кондратюка. Причина - технічне обслуговування електромереж.

Ще одне відключення заплановане в селі Богданівка. Тут світла не буде з 08:00 до 17:00. Енергетики виконуватимуть планові роботи, тож мешканцям варто підготуватися заздалегідь.

Що варто зробити мешканцям

Енергетики радять на час відключень вимкнути з розеток електроприлади, щоб уникнути стрибків напруги після відновлення живлення. Телефони та павербанки краще зарядити ще з вечора. Якщо світло не з'явилося після зазначеного в графіку часу, варто звернутися до оператора системи розподілу за контактними номерами, вказаними на сайті громади.