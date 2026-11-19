Роботодавець не може звільнити батька, який сам доглядає дитину, доки другий із батьків проходить військову службу - навіть після завершення воєнного стану.

Звільнення працівників, які виховують дітей під час війни обмежене законом, і ця гарантія лишається чинною навіть після того, як завершиться воєнний стан. Вона захищає вагітних жінок, матерів із дітьми до трьох років та одиноких матерів із дитиною до 14 років. Окремо йдеться про того з батьків, хто сам доглядає дитину, доки другий із батьків служить.

Річ у тім, що заборона на звільнення тут прописана не в нормах, пов'язаних із воєнним станом, а в статті 184 Кодексу законів про працю України. Тому вона не має терміну дії, прив'язаного до війни.

Кого не можна звільнити за ініціативою роботодавця

Стаття 184 КЗпП захищає від звільнення з ініціативи роботодавця кілька категорій працівників. Серед них - вагітні жінки, жінки, які мають дітей до трьох років, а в окремих випадках - до шести років, а також одинокі матері з дитиною до 14 років або дитиною з інвалідністю.

Окрема норма стосується сімей, де один із батьків проходить військову службу. Якщо такий працівник сам доглядає дитину, доки другий з батьків служить, його не можуть звільнити, доки триває служба.

Головна особливість у тому, що ця гарантія не зникає автоматично в день завершення воєнного стану. Вона прив'язана до факту військової служби одного з батьків, а не до дії воєнного стану.

Що каже закон про «після воєнного стану»

Воєнний стан може завершитися, а військова служба батька чи матері - тривати. Наприклад, через контракт, продовження служби або перехід до інших структур оборони. У такому разі захист від звільнення другого з батьків зберігається.

Тобто роботодавець не має права звільнити працівника лише на тій підставі, що «воєнний стан закінчився». Допоки один із батьків офіційно служить, а другий на цей час доглядає дитину, звільнення з ініціативи роботодавця заборонене.

Винятки, коли звільнення все ж можливе

Заборона не є абсолютною. Звільнити такого працівника можна у випадках, прямо передбачених законом: повна ліквідація підприємства, коли роботодавець припиняє діяльність, або за грубе порушення трудових обов'язків, як-от прогул чи крадіжка.

Крім того, працівник має право звільнитися сам за власним бажанням. Обмеження стосується лише звільнення з ініціативи роботодавця.

Як захистити свої права

Якщо працівника звільнили попри гарантію, він може поновити свої права через суд. Для цього треба довести, що на момент звільнення один із батьків перебував на військовій службі, а працівник доглядав дитину.

Найбільше допоможуть документи: довідка з військової частини про проходження служби, свідоцтво про народження дитини, наказ про звільнення та трудова книжка. Строк звернення до суду за поновленням на роботі - один місяць із дня вручення копії наказу про звільнення.

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