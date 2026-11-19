Державна податкова служба пояснила, за яких умов автомобіль вважається новим для цілей ПДВ під час перепродажу. Один лише пробіг менше ніж 6000 км цього не гарантує.

Продаж авто в Україні пов'язаний із податковими нюансами, і помилка у визначенні статусу машини може вплинути на суму податкових зобов'язань. Державна податкова служба пояснила, коли автомобіль вважають новим для цілей ПДВ і що це змінює під час перепродажу.

Ключове роз'яснення: навіть машина з пробігом менше ніж 6000 км не завжди вважається новою. Сам по собі невеликий пробіг і короткий строк експлуатації ще не визначають її статус.

Три умови, які мають виконуватися одночасно

Щоб автомобіль вважався новим для цілей оподаткування, за пунктом 189.3 Податкового кодексу України мають одночасно виконуватися три умови.

перша реєстрація автомобіля відбулася саме в Україні;

немає попередньої реєстрації в інших державах;

пробіг не перевищує 6000 км.

Якщо хоча б одна з цих умов не дотримана, транспортний засіб не відповідає визначенню нового. Тобто машина, яку раніше реєстрували за кордоном, новою для ПДВ не буде, навіть якщо її пробіг мінімальний.

Від чого залежить база оподаткування

Від класифікації автомобіля та обставин його придбання залежить база оподаткування під час перепродажу. Якщо платник ПДВ купив уживану машину в неплатника ПДВ за договором із переходом права власності, базою може бути позитивна різниця між ціною продажу та ціною придбання.

Для комісійної торгівлі діє окремий порядок: там базою оподаткування стає комісійна винагорода. Важливо правильно визначити й ціну продажу, адже залежно від статусу покупця застосовуються вимоги щодо мінімальної середньоринкової або ринкової вартості чи звичайних цін.

Що перевірити перед перепродажем

Для автосалонів і дилерів практичний висновок простий: до оформлення перепродажу варто зібрати документи, які допоможуть обґрунтовано визначити базу оподаткування.

Ось що радять перевірити податківці:

документи про реєстрацію автомобіля в Україні та за кордоном;

підтвердження пробігу;

статус продавця як платника ПДВ;

вид укладеного договору.

Дата виникнення податкових зобов'язань визначається за правилами пункту 187.1 Податкового кодексу.

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