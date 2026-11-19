Технічний збій у «Резерв+» не є законною підставою для затримання чи доставлення чоловіка до ТЦК. Дані військовозобов'язаного можна перевірити через реєстр «Оберіг» навіть без працюючого застосунку.

Військовий облік у ТЦК переходить в електронний формат, але технічні збої в «Резерв+» періодично трапляються. Чи можуть через недоступність застосунку затримати чоловіка та доставити його до територіального центру комплектування, розповів військовий адвокат, юрист Центру надання підтримки ветеранам Роман Лихачов у коментарі «Слово і діло».

Сам по собі збій у «Резерв+» не створює законних підстав для затримання чи доставлення людини до ТЦК. Для цього поліція повинна мати підтверджену інформацію про те, що особа перебуває в розшуку і її необхідно затримати.

Чи можуть доставити до ТЦК через збій у «Резерв+»

Навіть якщо електронний військово-обліковий документ тимчасово недоступний, це не означає, що перестав працювати весь реєстр військовозобов'язаних «Оберіг». Дані людини можна перевірити й іншими способами.

«Від того, що "Резерв+" не працює, не означає, що взагалі не працює система "Оберіг". За раніше згенерованим QR-кодом, за витягом із PDF-файлу ТЦК може перевірити в програмі "Оберіг" дані про людину. Знову ж таки, при ідентифікації особи за паспортом чи кодом також можливо перевірити документи», - пояснив Лихачов.

Адвокат наголошує: підстава для доставлення не може виникнути лише тому, що застосунок не працює.

«Підстава для доставлення не може бути, якщо немає підтверджених даних у поліції про так званий розшук і про те, що особа повинна бути затримана. Тільки тоді людину можуть затримувати і доставляти. У всіх інших випадках це неможливо», - наголосив адвокат.

Що робити, якщо застосунок не відкривається, а паперового документа немає

Окрема проблема виникає, коли чоловік вийшов із дому без паперового військово-облікового документа, а «Резерв+» тимчасово не працює. У такій ситуації поліція може зіткнутися з труднощами під час перевірки даних.

Проте відсутність документа при собі та неможливість відкрити застосунок не дають правоохоронцям автоматичного права затримати людину. Спочатку потрібно встановити її особу, для чого існують відповідні процедури.

«Найпростіше з боку поліції - надати цій людині можливість ідентифікувати себе. Є процедура ідентифікації особи в поліції. Це не може бути так, що особа забула документи і все, її треба якось покарати», - зазначив юрист.

Водночас відсутність військово-облікового документа є порушенням правил військового обліку. Однак повноваження оформлювати такі порушення належать не поліції, а ТЦК та СП.

Як підготуватися заздалегідь

Щоб уникнути проблем під час перевірок, Лихачов радить заздалегідь завантажити військово-обліковий документ у форматі PDF та зберегти його на телефоні. Це дозволить пред'явити документ навіть тоді, коли застосунок не відкривається або немає доступу до мережі.

Якщо у представників ТЦК виникають сумніви щодо достовірності документа, це також не є автоматичною підставою для затримання.

«Якщо людина показує свій збережений військово-обліковий документ, а у ТЦК є якісь сумніви, це не підстава для затримання людини. Бо ТЦК взагалі затримувати не можуть. Виписати повістку для уточнення якихось даних можливо, але виписати її можуть тільки певні особи. Це чітко встановлено законодавством», - підсумував Лихачов.

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