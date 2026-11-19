Технический сбой в «Резерв+» не является законным основанием для задержания или доставки мужчины в ТЦК. Данные военнообязанного можно проверить через реестр «Оберег» даже без работающего приложения.

Воинский учет в ТЦК переходит в электронный формат, но технические сбои в «Резерв+» периодически случаются. Могут ли из-за недоступности приложения задержать мужчину и доставить его в территориальный центр комплектования, рассказал военный адвокат, юрист Центра поддержки ветеранов Роман Лихачев в комментарии «Слово и дело».

Сам по себе сбой в «Резерв+» не создает законных оснований для задержания или доставки человека в ТЦК. Для этого полиция должна иметь подтвержденную информацию о том, что лицо находится в розыске и его необходимо задержать.

Могут ли доставить в ТЦК из-за сбоя в «Резерв+»

Даже если электронный военно-учетный документ временно недоступен, это не значит, что перестал работать весь реестр военнообязанных «Оберег». Данные человека можно проверить и другими способами.

«От того, что "Резерв+" не работает, не значит, что вообще не работает система "Оберег". По ранее сгенерированному QR-коду, по выписке из PDF-файла ТЦК может проверить в программе "Оберег" данные о человеке. Опять же, при идентификации лица по паспорту или коду также возможно проверить документы», - объяснил Лихачев.

Адвокат подчеркивает: основание для доставки не может возникнуть только потому, что приложение не работает.

«Основание для доставки не может быть, если нет подтвержденных данных в полиции о так называемом розыске и о том, что лицо должно быть задержано. Только тогда человека могут задерживать и доставлять. Во всех остальных случаях это невозможно», - подчеркнул адвокат.

Что делать, если приложение не открывается, а бумажного документа нет

Отдельная проблема возникает, когда мужчина вышел из дома без бумажного военно-учетного документа, а «Резерв+» временно не работает. В такой ситуации полиция может столкнуться с трудностями при проверке данных.

Однако отсутствие документа при себе и невозможность открыть приложение не дают правоохранителям автоматического права задержать человека. Сначала нужно установить его личность, для чего существуют соответствующие процедуры.

«Проще всего со стороны полиции - дать этому человеку возможность идентифицировать себя. Есть процедура идентификации личности в полиции. Не может быть так, что человек забыл документы и все, его надо как-то наказать», - отметил юрист.

В то же время отсутствие военно-учетного документа является нарушением правил воинского учета. Однако полномочия оформлять такие нарушения принадлежат не полиции, а ТЦК и СП.

Как подготовиться заранее

Чтобы избежать проблем во время проверок, Лихачев советует заранее загрузить военно-учетный документ в формате PDF и сохранить его на телефоне. Это позволит предъявить документ даже тогда, когда приложение не открывается или нет доступа к сети.

Если у представителей ТЦК возникают сомнения в достоверности документа, это тоже не является автоматическим основанием для задержания.

«Если человек показывает свой сохраненный военно-учетный документ, а у ТЦК есть какие-то сомнения, это не основание для задержания человека. Ведь ТЦК вообще задерживать не могут. Выписать повестку для уточнения каких-то данных возможно, но выписать ее могут только определенные лица. Это четко установлено законодательством», - подытожил Лихачев.

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