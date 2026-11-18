Дорожный знак с двумя перечёркнутыми авто запрещает обгон на опасных участках. Рассказываем, как он выглядит, где его можно встретить и какой штраф грозит водителям за нарушение.

Штрафы для водителей в Украине имеют много поводов, и один из них - игнорирование дорожного знака с двумя перечёркнутыми автомобилями. Такой знак запрещает обгон, поэтому водитель, который его нарушил, рискует получить штраф.

Выглядит знак необычно: на нём изображены два легковых авто, перечёркнутые красной линией. Как пишет профильное авто-издание Expert, чаще всего его можно увидеть на дорогах Мексики - там им обозначают опасные участки, на которых обгон запрещён.

Смысл знака универсальный. Это зарубежный аналог украинского знака 3.25 «Обгон запрещён», который тоже запрещает выезжать на встречную полосу для обгона. В Украине знак выглядит иначе: на круглом белом фоне с красной каймой изображены два авто - чёрное и красное.

За нарушение запрета придётся платить. Согласно статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, обгон в месте, где он запрещён, наказывается штрафом 340 гривен.

Если из-за такого обгона водитель создал аварийную ситуацию, наказание серьёзнее - штраф вырастает до 680 гривен. В некоторых случаях возможно и лишение права управления автомобилем.

Что делать, когда видите знак с перечёркнутыми авто

Правило простое: как только заметили знак с двумя перечёркнутыми авто, прекращайте обгон и возвращайтесь на свою полосу. Обгонять снова можно только после окончания зоны действия знака.

В чужой стране работает тот же принцип: перечёркнутые авто означают запрет обгона независимо от формы и языка знака. Лучше потерять несколько секунд, чем платить штраф.

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