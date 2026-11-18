Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 19 по 25 ноября обещает дожди каждый день и постепенное похолодание: дневная температура снизится с +10° до 0°.

Предыдущий прогноз погоды для региона уже предупреждал жителей о нестабильной погоде, и новая неделя подтверждает эту тенденцию. Харьковскую область с 19 по 25 ноября захватят дожди, которые синоптики прогнозируют все семь дней подряд, а температура воздуха днём постепенно снизится с +10° до 0°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели днём температура будет колебаться от +10° до 0°, а ночью — от +9° до -2°.

В четверг, 19 ноября, воздух прогреется до +10°, ночью похолодает лишь до +9°. Небо будет облачным с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В пятницу, 20 ноября, столбики термометров днём покажут +8°, а ночью воздух охладится до +3°. Небо затянут тучи, возможные осадки сохранятся.

В субботу, 21 ноября, температура днём удержится на отметке +7°, ночью — +6°. Ожидается облачная погода с прояснениями и возможными осадками.

В воскресенье, 22 ноября, днём воздух прогреется лишь до +5°, ночью похолодает до +3°. Облачность с прояснениями будет сопровождаться возможными осадками.

В понедельник, 23 ноября, дневная температура останется на уровне +5°, однако ночью ожидается похолодание до -2°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 24 ноября, воздух днём и ночью удержится на отметке 0°. Возможные осадки сохранятся и в этот день.

В среду, 25 ноября, температура днём останется 0°, а ночью опустится до -1°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

Самым тёплым днём недели станет четверг, 19 ноября, с температурой +10° днём, а самым холодным — вторник, 24 ноября, и среда, 25 ноября, когда днём ожидается лишь 0°. Перепад температур за неделю достигнет 10°, а осадки синоптики прогнозируют все семь дней — с четверга по среду.

Из-за дождей, которые прогнозируются ежедневно, стоит брать с собой зонт и быть осторожными за рулём из-за скользкой дороги. А из-за постепенного похолодания, особенно ночью до -2°, советуем одеваться теплее — это особенно касается людей пожилого возраста и детей.

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