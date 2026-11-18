Минэнерго сообщило, что Евросоюз планирует передать Украине 204 генератора для подготовки к зиме. Поставки оборудования должны начаться уже в ноябре 2026 года.

Инверторный генератор для резервного питания пригодится многим украинцам этой зимой, но для целых городов и критической инфраструктуры нужна гораздо более серьезная техника. Именно поэтому Европейский Союз передаст Украине 204 генератора для подготовки к отопительному сезону.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины по итогам встречи первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова с представителями Генерального директората Еврокомиссии по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи DG ECHO.

Именно этот орган Еврокомиссии отвечает за распределение гуманитарных ресурсов во время кризисов за пределами ЕС. В ходе переговоров стороны обсудили поставки помощи через Механизм гражданской защиты ЕС, подготовку энергетики к зиме и обеспечение городов резервными источниками питания.

Когда приедут генераторы

По информации Минэнерго, поставка 204 генераторов должна начаться уже в ноябре 2026 года. Передача состоится через Механизм гражданской защиты ЕС, который координирует гуманитарную помощь во время чрезвычайных ситуаций.

Отдельно на встрече обсудили потребности украинских энергетических компаний, которые превышают 350 млн евро, и координацию международной помощи со стороны партнеров.

Взносы ЕС и его государств-членов в Фонд поддержки энергетики Украины уже составляют 1,79 млрд евро. А всего в этот фонд поступили грантовые средства на сумму почти 2,408 млрд евро от 41 иностранного спонсора из 27 стран-партнеров и 3 международных организаций.

Что это даст украинцам

Генераторы должны обеспечить резервное питание для городов в случае отключений света. Они помогут поддерживать работу критической инфраструктуры - больниц, котельных, водоканалов и систем связи.

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