Изменения в школьном образовании Украины коснутся и специальных школ: с 2027 года учителя этих заведений впервые будут самостоятельно выбирать учебники для своих учеников. О новом механизме сообщает "Українська правда. Життя".
До сих пор учебники для спецшкол определяли централизованно. Педагоги не имели прямого влияния на то, какие именно издания попадут в классы, где учатся дети с особыми образовательными потребностями.
Теперь все изменится. Учителя получат право голосовать за учебники, которые лучше всего отвечают потребностям их учеников. Это важно, ведь школьники с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата или интеллектуального развития нуждаются в адаптированных материалах.
Как будет проходить конкурс
По данным издания, отбор будет проходить в формате конкурса. Педагоги будут оценивать учебные издания, а по результатам их голосования сформируется рейтинг. Именно те учебники, которые наберут больше всего голосов, и напечатают для школ.
Новый подход введут именно с 2027 года. До этого времени учебные заведения будут готовиться к переходу, а учителей - знакомить с процедурой голосования.
Почему это решение важно для родителей и учеников
Раньше выбор учебника фактически зависел от чиновников, а не от тех, кто ежедневно работает с детьми. Теперь именно учитель, который знает потребности конкретного класса, сможет поддержать издание, удобное ему в работе.
Для родителей это означает, что дети получат учебники, более приспособленные к особенностям их восприятия. А для педагогов - больше ответственности за конечный результат обучения.
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