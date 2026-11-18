С 2027 года учителя специальных школ впервые будут самостоятельно выбирать учебники для своих учеников, тогда как раньше эти издания определяли централизованно. Педагоги будут голосовать за те, что лучше всего отвечают потребностям детей с особыми образовательными потребностями.

Изменения в школьном образовании Украины коснутся и специальных школ: с 2027 года учителя этих заведений впервые будут самостоятельно выбирать учебники для своих учеников. О новом механизме сообщает "Українська правда. Життя".

До сих пор учебники для спецшкол определяли централизованно. Педагоги не имели прямого влияния на то, какие именно издания попадут в классы, где учатся дети с особыми образовательными потребностями.

Теперь все изменится. Учителя получат право голосовать за учебники, которые лучше всего отвечают потребностям их учеников. Это важно, ведь школьники с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата или интеллектуального развития нуждаются в адаптированных материалах.

Как будет проходить конкурс

По данным издания, отбор будет проходить в формате конкурса. Педагоги будут оценивать учебные издания, а по результатам их голосования сформируется рейтинг. Именно те учебники, которые наберут больше всего голосов, и напечатают для школ.

Новый подход введут именно с 2027 года. До этого времени учебные заведения будут готовиться к переходу, а учителей - знакомить с процедурой голосования.

Почему это решение важно для родителей и учеников

Раньше выбор учебника фактически зависел от чиновников, а не от тех, кто ежедневно работает с детьми. Теперь именно учитель, который знает потребности конкретного класса, сможет поддержать издание, удобное ему в работе.

Для родителей это означает, что дети получат учебники, более приспособленные к особенностям их восприятия. А для педагогов - больше ответственности за конечный результат обучения.

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