В Украине с 15 ноября действует новый штраф для должностных лиц, которые ведут воинский учет. За незаконную постановку человека на учет служащему придется заплатить 170 000 гривен из собственного кармана.

Воинский учет в Украине получил новый штраф для должностных лиц ТЦК: с 15 ноября служащего, который незаконно поставил человека на учет, могут оштрафовать на 170 000 гривен из собственного кармана.

Новое правило предусматривает закон, который Верховная Рада приняла 28 октября, а Президент подписал 13 ноября. Официально документ опубликовали 14 ноября, сообщает газета Верховной Рады «Голос Украины».

За что именно будут наказывать на 170 тысяч гривен

Штраф в 170 000 гривен грозит должностному лицу, которое нарушило порядок ведения воинского учета и из-за этого поставило на учет человека, которого там быть не должно. Речь, в частности, о случаях, когда человека уже исключили из учета на законных основаниях, но затем ошибочно поставили на него повторно.

Штраф платит конкретное должностное лицо, а не территориальный центр комплектования как учреждение. Сумма установлена законом - 170 000 гривен.

Кого касается новая норма

Ответственность внесли в статью 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Чтобы применить штраф, нужно доказать, что служащий нарушил порядок учета и именно вследствие этого человека незаконно поставили на учет.

Закон касается тех, кто вообще не подлежит воинскому учету. Наличие отсрочки от мобилизации само по себе не означает, что человека должны исключить из учета.

Что делать, если вас незаконно поставили на воинский учет

Если в приложении «Резерв+» отображается неправильный статус, Министерство обороны советует такой порядок действий:

Откройте «Резерв+» и проверьте данные о воинском учете.

В разделе «Сервисы» выберите «Исправить данные онлайн», если для вашей ситуации доступна соответствующая категория ошибки.

Опишите проблему и подайте запрос.

Если вас ранее исключили из учета, подготовьте документы, которые это подтверждают.

При необходимости обратитесь в ТЦК и СП с заявлением об исправлении сведений.

Недостоверные данные в реестре «Оберег» могут исправлять автоматически или после рассмотрения заявления человека. Если ошибку допустил другой орган, обращение следует адресовать именно ему. В случае отказа исправить данные можно воспользоваться правовой помощью и оспорить решение в суде.

Новый штраф действует с 15 ноября. Исправление неправильных учетных данных и привлечение виновного служащего к ответственности происходят по отдельным процедурам.

Ранее Politeka сообщала, воинский учет в Украине: в ТЦК рассказали, как родным вернуть вещи пропавшего без вести.

Также Politeka сообщала, воинский учет в Украине: в ТЦК рассказали, какие данные обновить за 7 дней, чтобы избежать штрафа.

Как сообщала Politeka, штрафы и тюрьма за препятствование ТЦК: в Минобороны объяснили, кому грозит статья.