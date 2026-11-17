Автогаз в Украине дорожает быстрее бензина. С началом отопительного сезона сжиженный газ активнее расходуют на отопление, поэтому предложение сокращается, а цена на АЗС может достичь 66 гривен за литр.

Цены на топливо в Украине снова пошли вверх - на этот раз автогаз дорожает быстрее бензина. По оценке издания "Комерсант Український", цена сжиженного газа на АЗС может достичь 66 гривен за литр.

Почему автогаз дорожает быстрее бензина

Главная причина - сезонное сокращение предложения. В начале отопительного сезона сжиженный газ активнее расходуют на работу котлов и отопление. Параллельно его заливают и в баки автомобилей.

Из-за этого часть газа уходит с рынка моторного топлива. Спрос на автогаз на заправках превышает текущее предложение, поэтому цена растет быстрее, чем стоимость бензина или дизеля.

Сколько стоит литр автогаза

Ориентировочная отметка, которую называют в материале, - до 66 гривен за литр. Это выше средней цены, которую украинские водители видели на многих АЗС еще в начале ноября.

На стоимость также влияет акцизная составляющая. Акциз на сжиженный газ заложен в формулу цены, и любое повышение ставки сразу отражается на прайсах заправок.

Чего ждать водителям до конца отопительного сезона

Пока длится отопительный сезон, резкого удешевления автогаза ждать не стоит. Спрос на сжиженный газ для отопления будет держать цену на повышенном уровне.

Водителям, которые ездят на газе, советуют сравнивать прайсы разных сетей. Разница между самыми дорогими и самыми дешевыми заправками может достигать нескольких гривен на литре.

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