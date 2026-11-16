За управление автомобилем без действующего договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (автогражданки) водителю грозит штраф. Рассказываем, сколько это будет стоить и как проверить, действителен ли ваш полис.

Штрафы для водителей в Украине включают и наказание за автогражданку. За управление автомобилем без действующего договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности придется заплатить 425 гривен из собственного кармана.

Об этом напоминает Судебно-юридическая газета. Автогражданка в Украине является обязательной: без нее выезжать на дороги общего пользования нельзя.

Сколько стоит езда без автогражданки

Если при остановке полиция установит, что у водителя нет действующего полиса, ему грозит штраф по части 1 статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Размер штрафа за первое нарушение составляет 425 гривен, то есть 25 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Сумма фиксированная и не зависит от того, сколько времени вы ездили без страховки.

Что грозит за повторное нарушение

Если в течение года водителя второй раз поймают без автогражданки, штраф возрастает до 850 гривен. Кроме денежного взыскания, суд может лишить права управления на срок от трех до шести месяцев.

И это еще не самая большая проблема. Без действующей автогражданки в случае ДТП по вашей вине все убытки других участников придется компенсировать собственными деньгами. Так что экономия на полисе может обернуться гораздо большими расходами.

Как полиция проверяет наличие договора

После реформы автогражданки договор действует в электронном виде, бумажные полисы больше не выдают. Инспектор проверяет, есть ли у водителя действующая страховка, через Единую централизованную базу данных МТСБУ по номеру транспортного средства или VIN-коду.

То есть объяснение «забыл полис дома» больше не работает. Если договора нет в базе, водитель считается незастрахованным и получает штраф.

Как самому проверить, действительна ли автогражданка

Перед поездкой стоит проверить статус договора, чтобы не попасть на штраф. Сделать это можно несколькими способами:

на сайте МТСБУ в разделе проверки полисов по номеру авто или VIN-коду;

в приложении «Дія», если полис подтянулся к вашим документам;

в личном кабинете страховой компании, с которой заключен договор.

Просроченный полис приравнивается к отсутствию страховки. Обращайте внимание не только на наличие договора, но и на дату его окончания.

Как оформить автогражданку

Новый договор можно оформить онлайн за несколько минут. Достаточно выбрать страховую компанию, ввести данные автомобиля и водителя и оплатить. Стоимость полиса зависит от типа транспорта, стажа водителя и размера франшизы.

Для отдельных категорий действуют скидки или возврат части стоимости. Условия лучше уточнять непосредственно в страховой компании.

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