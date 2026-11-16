Большинство стандартных тарифов lifecell, Vodafone и Киевстар стоят от 450 гривен в месяц. Рассказываем о бюджетных предложениях за 100 гривен: что в них входит и кто сможет подключиться.

Тарифы мобильных операторов в Украине уже достигли 550 гривен, а большинство стандартных планов lifecell, Vodafone и Киевстар стоят от 450 гривен в месяц. Но сэкономить реально, если знать о бюджетных предложениях, цена которых стартует от 100 гривен.

Такие тарифы есть и у Vodafone, и у lifecell. Они подходят прежде всего тем, кто редко звонит обычным способом, но активно пользуется мобильным интернетом, мессенджерами и соцсетями. Однако у каждого есть свои ограничения.

Vodafone: тариф Device M за 100 гривен

Самый доступный вариант Vodafone - тариф Device M. Стоит он 100 гривен в месяц, и за эти деньги абонент получает 10 ГБ мобильного интернета. Этого хватает на общение в мессенджерах, просмотр новостей и привычные онлайн-сервисы.

Важная деталь: пакет бесплатных минут для обычных разговоров в тарифе не предусмотрен. Звонки на номера Vodafone и других операторов стоят 1 гривну за минуту, SMS - также 1 гривну за сообщение.

Если же вы в основном общаетесь через Telegram, Viber или WhatsApp, отсутствие бесплатных минут вряд ли станет проблемой. А еще к тарифу можно докупить дополнительные услуги.

За 60 гривен в месяц доступен Social PASS - безлимитный трафик для TikTok, Instagram, Facebook и Snapchat. Еще 60 гривен стоит Video PASS с безлимитом для YouTube, YouTube Music, Netflix, Megogo и Spotify. То есть за 160 гривен получается 10 ГБ интернета плюс безлимитные соцсети, а за 220 - еще и безлимитное видео.

Есть также старший вариант Device L за 160 гривен в месяц. Он дает уже 18 ГБ мобильного интернета при той же стоимости звонков и SMS. Вместе с обеими PASS-услугами такой пакет обойдется в 280 гривен.

lifecell: «Лайфсет S» за 100 гривен

Еще интереснее предложение - тариф «Лайфсет S» от lifecell. За 100 гривен на четыре недели оператор обещает сразу три услуги: мобильную связь, домашний интернет и телевидение. Стоимость можно также зафиксировать до конца 2027 года.

В тариф входит безлимитный домашний интернет без отдельной платы, 10 ГБ мобильного интернета (из них 2 ГБ - в странах ЕС), звонки в сети lifecell и базовый пакет lifecell TV с 5 телеканалами. Разговоры с абонентами других операторов оплачиваются отдельно.

Но есть существенный нюанс: подключиться смогут далеко не все. «Лайфсет S» - комплексное предложение, поэтому просто купить SIM-карту за 100 гривен и пользоваться ею не выйдет.

Как подключить дешевый тариф

Для тарифов Device M и Device L от Vodafone достаточно приобрести специальную SIM-карту оператора. Сменить действующий тарифный план на один из этих вариантов не получится - нужна именно отдельная SIM.

С lifecell ситуация сложнее. Сначала надо проверить, есть ли техническая возможность провести домашний интернет по вашему адресу. Даже если услуга работает в вашем городе, это еще не значит, что подключение возможно именно в вашем доме. Узнать это можно на официальном сайте lifecell.

В целом дешевые тарифы в Украине есть, но с нюансами. Перед подключением стоит посчитать, сколько минут и SMS вы реально используете, и понять, хватит ли вам 10 ГБ интернета в месяц.

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