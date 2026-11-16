Отсрочка от мобилизации и воинский учет в «Резерв+» снова напомнили о себе через историю из Черкасской области. В Жашкове суд оштрафовал сотрудника ТЦК на 34 000 гривен за внесение в систему фиктивных отсрочек для 34 мужчин.
Как сообщает издание «Про все» со ссылкой на реестр судебных решений, схему организовала группа людей. Они подыскивали мужчин, которые хотели избежать мобилизации, и брали с них деньги.
Начальник ТЦК передавал списки военнообязанных оператору отделения учета мобилизационной работы. Тот вносил в систему ложные данные. Руководитель уверял подчиненного, что эти мужчины якобы являются сотрудниками СБУ, поэтому имеют право на отсрочку.
Позже все 34 незаконные отсрочки аннулировали. То есть мужчины потеряли и деньги, которые платили за «услугу», и правовую защиту от мобилизации.
Почему фиктивная отсрочка не работает
Данные воинского учета теперь оцифрованы. После обновления через «Резерв+» или ТЦК записи проверяют, а расхождения с реальными основаниями выявляют во время сверок. Незаконные записи аннулируют, а к ответственности привлекают и должностных лиц, и самих мужчин.
Подсудимый признал вину и просил не наказывать его строго, ведь сейчас проходит службу в зоне боевых действий. Суд все равно назначил штраф в 34 000 гривен.
Как оформить отсрочку законно
- Основания определены законом: инвалидность, трое и более детей, уход за родственниками, учеба, бронирование.
- Оформить отсрочку можно бесплатно через ТЦК или подав документы через «Резерв+».
- Статус отсрочки виден в приложении, а ошибки исправляют официально, а не «договариваются».
Любое предложение «купить» отсрочку или исправить данные за деньги - это преступление. Сам мужчина рискует остаться без денег и без законной отсрочки, как это произошло с 34 военнообязанными в этой истории.
Ранее Politeka сообщала, когда отсрочка от мобилизации продлевается автоматически.
Также Politeka сообщала, кому стоит обратиться в ЦНАП, если отсрочка не продлилась автоматически.