С начала 2026 года «Леса Украины» продали 2,8 млн кубометров топливных дров - почти на 60% больше, чем в прошлом году. Средняя цена кубометра на складе без доставки составляет 1380 грн с НДС, а итоговая стоимость зависит от породы древесины и региона.

Цены на энергоресурсы накануне зимы снова волнуют украинцев, и дрова остаются доступным способом обогреть дом. Государственное предприятие «Леса Украины» с начала 2026 года продало населению и социальной сфере 2,8 млн кубометров топливной древесины.

Это почти на 60% больше, чем за тот же период в прошлом году, когда реализовали 1,6 млн кубометров. По прогнозам предприятия, по итогам года объем может превысить 3 млн кубометров - это станет абсолютным рекордом.

Сколько стоит кубометр дров

Средняя цена реализации дров на верхнем складе, без учета доставки, составляет 1380 грн за кубометр с НДС. Итоговая стоимость зависит прежде всего от породы древесины и региона.

Цены разделены на три группы:

I группа - твердолиственные породы: от 1250 до 1700 грн/м³ с НДС;

II группа - сосна и ольха: от 970 до 1280 грн/м³ с НДС;

III группа - ель, пихта и другие хвойные: от 850 до 1200 грн/м³ с НДС.

Около 71% всех продаж приходится на твердолиственные породы: они горят дольше и дают больше всего тепла. Самые низкие цены предлагают в ресурсных лесничествах Карпат и Полесья.

Кто покупает активнее всего

Наибольший спрос зафиксировали в сентябре - после похолодания и усиления обстрелов критической инфраструктуры. Тогда объемы отгрузок достигли почти 350 тыс. кубометров, хотя в среднем ежемесячно реализуют более 320 тыс. кубометров.

Активнее всего запасы топлива пополняют жители Ровенской, Черкасской, Закарпатской, Житомирской и Черновицкой областей. Среди лидеров спроса - негазифицированные общины.

Сейчас на складах предприятия около 170 тыс. кубометров дровяной древесины.

Как заказать дрова через «ДроваЄ»

Приобрести топливную древесину можно непосредственно в лесничествах и лесохозяйствах ГП «Леса Украины» или через онлайн-сервис «ДроваЄ». Адреса и контакты ответственных сотрудников опубликованы на официальном сайте предприятия.

Оформление заказа состоит из четырех шагов: подписать заявление в лесничестве, получить реквизиты для оплаты после внесения данных в систему, оплатить через онлайн-банкинг или в банковском отделении, а также согласовать время и место вывоза дров.

Объемы древесины для населения отпускают в пределах установленных норм на домохозяйство. Доставку, если она нужна, согласовывают отдельно - ее стоимость не входит в цену кубометра на складе.

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