Гаражам в Украине начисляют налог на недвижимость без какой-либо необлагаемой площади. Рассказываем, кто платит и сколько придется отдать.

Налог на недвижимость в Украине касается не только квартир и домов. Владельцам гаражей тоже начисляют этот платеж, и для них не предусмотрена никакая необлагаемая площадь.

Как сообщает 24 Канал, гаражи относятся к нежилой недвижимости, поэтому их владельцы обязаны платить налог. Речь идет об объектах, право собственности на которые официально зарегистрировано. Налог начисляется на всю площадь помещения независимо от ее размера.

С жильем действуют совсем другие правила. Владельцы квартир не платят за первые 60 квадратных метров, а владельцы частных домов - за 120. Если площадь больше, налог начисляют только на разницу. Для гаражей такого освобождения нет, поэтому платеж могут начислить даже за небольшое помещение.

Сколько стоит налог на гараж

Единой ставки налога на гаражи в Украине нет, ее устанавливают местные органы власти. При расчете учитывают общую площадь помещения и ставку, действующую в конкретном населенном пункте. Поэтому владельцы одинаковых гаражей в разных городах могут платить разные суммы.

Например, если площадь гаража составляет 20 квадратных метров, при максимальной ставке 120 гривен за квадратный метр владелец заплатит 2 400 гривен в год. Если местная власть утвердила более низкую ставку, сумма будет меньше.

Физическим лицам самостоятельно рассчитывать налог не нужно. Это делает налоговая служба, которая направляет владельцу уведомление-решение с суммой и сроком уплаты. Отдельную декларацию подавать не нужно. Если не заплатить вовремя, за просрочку начислят штраф.

Как проверить сумму налога

Начисленный налог на недвижимость можно проверить онлайн в электронном кабинете налогоплательщика. Там видно сумму платежа, наличие задолженности и сроки уплаты. Это удобно, если уведомление-решение не дошло по почте.

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