Укргидрометцентр обнародовал предварительный прогноз на конец декабря и новогоднюю ночь. По данным синоптиков, зима 2026-2027 в Украине будет теплее нормы, однако в новогоднюю ночь возможны кратковременные морозы.

Погода в Украине на этой неделе резко меняется, и многие украинцы уже присматриваются к тому, какой будет зима и чего ждать в новогоднюю ночь. В Украинском гидрометеорологическом центре (Укргидрометцентр) обнародовали предварительный прогноз на конец декабря.

По данным Укргидрометцентра, декабрь 2026 года в Украине ожидается теплее климатической нормы на 1-2 градуса. Среднемесячная температура воздуха составит от -1 до +2 градусов, тогда как норма для декабря - около -3 градусов.

В новогоднюю ночь, по предварительным расчетам, на западе и юге страны столбики термометров будут колебаться от -2 до +3 градусов. На севере и востоке будет холоднее - от -5 до -10 градусов, местами возможен снег.

Синоптики объясняют такую картину глобальным потеплением. В последние годы зимы в Украине становятся все мягче, а устойчивый снежный покров формируется позже и держится меньше времени.

В то же время в Укргидрометцентре не исключают кратковременных вторжений арктического воздуха. Они способны принести ощутимые морозы именно в конце декабря, поэтому снег на Рождество и Новый год вполне возможен.

Более точный прогноз на новогоднюю ночь синоптики обещают составить за несколько недель до праздника. Пока советуют не ориентироваться на долгосрочные модели, а следить за обновлениями ближе к концу декабря.

Ранее синоптики предупредили о стремительной смене температуры в Харьковской области.

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