Ежегодно Украина утилизирует около 2,7 млн тонн продуктов, тогда как в гуманитарной помощи нуждаются более 12,7 млн человек. В 2026 году государство взялось за развитие системы фудбанков и хочет обязать крупные сети делиться остатками.

Цены на продукты в супермаркетах и дальше бьют по карманам, но параллельно магазины ежегодно отправляют на свалку около 2,7 млн тонн еды. Речь об овощах с повреждённой кожурой, товарах с коротким сроком годности и повреждённой упаковкой. При этом в гуманитарной помощи в Украине нуждаются более 12,7 млн человек, среди них пенсионеры, люди с инвалидностью и переселенцы.

Парадокс в том, что бизнесу часто выгоднее утилизировать продукты, чем отдавать их бесплатно. Об этом говорится в расследовании издания Retailers.ua, которое обратилось к крупным сетям с запросами и разобралось, как работают фудбанки в Украине и чему страна учится у Европы.

Сети скрывают объёмы непроданного

Журналисты обращались с запросами к АТБ, «Сильпо», Varus, «Коло», Auchan и Novus, однако ответы от этих сетей так и не поступили. Позицией поделились только «Файно Маркет» и METRO Cash & Carry. В «Файно Маркет» уверяют, что утилизируют немного, ведь стараются не допускать излишков, но точных цифр не раскрывают и даже не отслеживают, сколько списанных продуктов ещё были пригодны к употреблению.

В то же время крупнейший продовольственный банк Украины - FoodBank Ukraine - в 2025 году передал людям 2755 тонн продуктов, а за первые десять месяцев 2026-го спас уже 2979 тонн. Помощь через партнёрские организации получили около 1,77 млн человек. Однако на супермаркеты приходится лишь до 10% этих продуктов, то есть примерно 300 тонн.

Почему выгоднее выбросить, чем отдать

Главное препятствие - налоги. В Украине бесплатная передача продуктов на благотворительность не освобождает бизнес от НДС: налог начисляют по рыночной стоимости, даже если компания ничего не получает за товар. Приходится оформлять две налоговые накладные, а разницу между рыночной ценой и нулевой стоимостью платить из собственного кармана.

Исключение предусмотрено для передачи благотворительным организациям по пп. 197.1.15 Налогового кодекса, но нужно соблюсти ряд условий и подготовить кучу документов: договор или запрос от фонда, акт приёма-передачи, подтверждение статуса неприбыльной организации. Для крупных сетей это нагрузка на бухгалтерию и логистику.

Интересный факт: по оценкам федерации, утилизация продуктов обходится сетям примерно в 3500 грн за тонну, тогда как «Тарилка» оценивает расходы на спасение одного килограмма еды примерно в 30 грн, то есть 30 000 грн за тонну. То есть спасти продукты выходит значительно дороже, чем их выбросить.

Что изменилось в 2026 году

11 марта 2026 года Минэкономики и Украинская федерация банков продовольствия подписали меморандум о сотрудничестве. Планируют принять отдельный закон «О банках продовольствия», ввести налоговые льготы для бизнеса и обязать крупные торговые сети передавать непроданные, но пригодные продукты.

Первая цель - передавать на благотворительность до 50% пригодных непроданных продуктов, а со временем - до 80%. По данным Минэкономики, сейчас утилизация пищевых отходов стоит Украине почти 9,6 млрд грн в год. Дмитрий Шкрабатовский рассказал, что законопроект обяжет супермаркеты площадью более 400 м² сотрудничать с фудбанками и передавать им непроданные продукты, средства гигиены и бытовые товары. По данным федерации, инициативу поддерживают 86,9% украинцев.

Как это работает в Европе

Франция ещё в 2016 году запретила магазинам площадью более 400 м² выбрасывать пригодную еду - закон Гаро обязал их заключать соглашения с благотворительными организациями. По данным автора закона, в 2018 году уже более 90% супермаркетов передавали непроданные продукты, тогда как до закона таких было лишь 66%. Бизнес при этом может вычесть из налогов около 60% стоимости переданной еды.

Наиболее похожую на украинскую модель предлагают в Чехии, где с 2018 года магазины от 400 м² обязаны передавать пригодные продукты на благотворительность под угрозой штрафа до 10 млн крон. Чешские банки продовольствия в прошлом году спасли и раздали 17,4 тысячи тонн и помогли более 400 тысячам человек. ЕС в целом поставил цели до 2030 года: сократить отходы на 10% в производстве и на 30% в магазинах и ресторанах.

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