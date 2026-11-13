В субботу, 14 ноября, по новому церковному календарю почитают апостола Филиппа. Это последний день перед Филипповым постом - 40-дневным Рождественским постом, который начнется уже 15 ноября.

Церковные праздники ноября и их приметы каждый день напоминают о давних обычаях. В субботу, 14 ноября, по новому церковному календарю почитают апостола Филиппа, а уже на следующий день начинается сорокадневный Рождественский пост - Филиппов пост.

Апостол Филипп был одним из двенадцати учеников Иисуса Христа. В церковной традиции его помнят как проповедника, который обращал людей в христианство и принял мученическую смерть за веру. Поэтому 14 ноября верующие обращаются к святому с молитвами, а сам день в народе называют Филиппов день, или Филиппово заговенье.

Когда начинается Филиппов пост и сколько он длится

Филиппов пост - это Рождественский пост, который предшествует празднику Рождества Христова. По новому календарю в 2026 году он начинается в воскресенье, 15 ноября, и продлится сорок дней - до 24 декабря включительно.

Именно поэтому 14 ноября называют заговеньем: это последний день, когда на столе еще могли быть мясные и молочные блюда. Люди накануне поста старались доесть все "скоромное", то есть пищу из мяса, яиц и сыра, чтобы легче войти в длительный пост.

Что нельзя делать 14 ноября по народным поверьям

С Филипповым днем в бытовом календаре связаны несколько давних предостережений. Это народные поверья, а не церковные запреты, но их долго передавали в семьях:

Не начинали новых важных дел, которые нельзя завершить до начала поста.

Старались не ссориться, чтобы не входить в пост с обидами и гневом.

Не давали в долг деньги, веря, что вместе с ними можно отдать из дома достаток.

Не устраивали шумных гуляний, готовясь к спокойным постным неделям.

Зато в этот день советовали помириться с близкими, рассчитаться с долгами и завершить домашние дела, чтобы войти в Рождественский пост с миром.

Народные приметы на 14 ноября

В середине ноября люди внимательно следили за погодой, чтобы узнать, какой будет зима:

Держится теплая погода - ждали раннюю весну.

Утром появилась морось - опасались вечерних заморозков.

Выпал устойчивый снег - говорили, что зима будет долгой.

Облака плывут против ветра - скоро снег.

В то же время старые погодные наблюдения часто были привязаны к датам юлианского календаря, поэтому не все традиционные приметы можно буквально переносить на современную дату.

Кому праздновать именины 14 ноября

По церковному календарю в этот день свои именины могут отмечать люди, чьим небесным покровителем является апостол Филипп. Прежде всего это Филипп и производные от этого имени формы. День ангела конкретного человека традиционно определяют по его святому покровителю и календарю церкви, к которой он принадлежит.

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