В субботу, 14 ноября, звёзды советуют дать простор воображению и фантазии, но при этом следить за словами в общении с другими.

Суббота, 14 ноября, обещает стать днём мечтаний, творчества и неожиданных знакомств - для большинства знаков зодиака это прекрасное время отпустить фантазию на волю. Вместе с тем некоторым стоит быть внимательнее к тому, что и кому они говорят. Свой прогноз на этот день опубликовало издание Horoscope.com, и мы пересказываем его главные акценты для каждого знака.

Сегодня именно тот день, когда стоит позволить себе помечтать, Овен. Расширение границ мышления и размышления о разных возможностях - отличный способ обогатить свой опыт. Выделите немного времени просто на раздумья: прилягте и посмотрите на облака или звёзды вечером. Позвольте себе фантазировать о вещах, которые кажутся непрактичными или даже невозможными - именно из таких мечтаний часто рождается что-то реальное. Если выделите на это время, ваше творчество сегодня по-настоящему расцветёт.

Энергия дня подталкивает отпустить воображение в свободный полёт, Телец. Это даст ощутимый толчок и поможет лучше соединиться с собственным внутренним миром. Пусть фантазия станет вашим билетом к творческим и художественным способностям. Кстати, когда разум имеет свободу блуждать, именно тогда часто и находятся решения сложных вопросов. Эта сторона вашей личности не менее важна, чем эмоции, поэтому сегодня стоит использовать её на полную.

Сегодня вы можете познакомиться с новым человеком, который станет вам другом, Близнецы. Люди обычно чувствуют себя комфортно рядом с вами, даже если совсем на вас не похожи - вы умеете принимать чужую непохожесть, и это редкое качество. Если есть возможность, запланируйте что-то совместное с новым знакомым или просто проведите время с особенным для вас человеком. Недостатка в желающих пообщаться точно не будет.

У вас невероятно богатое воображение, Рак, и сегодня отличный день, чтобы применить его на практике. Выделите время для творческих занятий: попробуйте медитацию, продумывание историй, ролевые игры или визуализацию. Это мощный инструмент, который помогает раскрыть внутренние страхи и снять внутренние ограничения, заодно повышая уверенность в себе и помогая найти решения жизненных трудностей. Если медитация для вас что-то новое - самое время присмотреться к ней внимательнее.

Есть все шансы почувствовать сегодня силу и уверенность в себе, Лев. Хороший момент попробовать то, чего вы ещё никогда не делали. Возможно, именно вы - тот человек, который способен сдвинуть дело с мёртвой точки, особенно если речь идёт о том, что давно хочется изменить. Если никогда не брали на себя лидерскую роль - подумайте об этом сейчас. У вас достаточно влияния и популярности, чтобы действительно что-то изменить к лучшему.

Энергетика дня должна подарить вам хорошее настроение, Дева. Дух бодрый, а смех, вполне вероятно, станет заметной частью вашего дня. Когда вы смеётесь - заражаете этим и окружающих, а это по-настоящему мощный эффект. Возможно, вы заметите, что способны передавать свой энтузиазм и хорошее настроение людям рядом. Делитесь позитивом искренне - улыбкой, смехом и просто тем, что остаётесь собой.

Сегодня стоит ожидать всплеска популярности, Весы. Один из способов распорядиться этим хорошо - инициировать перемены. Возможно, вы с коллегами давно чувствуете, что на работе не хватает какой-то новой программы или системы льгот - именно вы можете удачно представить эту идею руководству. Даже если подобное уже пробовали раньше, используйте свою популярность, чтобы собрать поддержку коллектива или найти новые способы сделать команду эффективнее.

Энергия дня подчёркивает вашу популярность, Скорпион. Транзиты добавляют энтузиазма и энергии для действий, поэтому люди будут тянуться к вам, а кто-то даже будет смотреть на вас снизу вверх. Такое признание может подарить ощущение собственной особенности и удачи. Но есть и обратная сторона - легко начать думать, что вы лучше других. Не дайте этому увлечь вас слишком сильно и направьте это влияние на что-то хорошее.

Сегодня вас ждёт очень благоприятное влияние звёзд, Стрелец. Энергия дня позволит принимать отличные решения, а дела будут двигаться быстрее, чем обычно. Поддержку окажут сотрудничество коллег, физическая бодрость и острый ум - чего ещё желать? Может показаться, что почти всё складывается в вашу пользу, а смех будет сопровождать вас часами. Можете смело похвалить себя - вы точно справитесь со всем, что выпадет на этот день.

Сегодня стоит быть особенно тактичным в общении, Козерог. Энергия дня такова, что важно заранее обдумывать, как ваши слова повлияют на собеседника. Сегодня легче, чем обычно, сказать что-то не то - особенно если приходится сообщать человеку новость, которая ему вряд ли понравится. Старайтесь избегать формулировок, звучащих как критика самого человека, а не его поступка - это поможет сохранить хорошие отношения.

Не удивляйтесь, если сегодня будет сложно настроиться на рабочий лад, Водолей. Скорее всего, вас будет тянуть больше к мечтам, чем к реальным делам - сегодня вы особенно склонны к размышлениям и воображаемым путешествиям. Попробуйте составить список всего, что нужно сделать - это поможет собрать фокус и выполнить краткосрочные задачи. А вечером позвольте себе по-настоящему расслабиться и никуда не спешить.