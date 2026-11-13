Украинцы платят за безлимитный мобильный интернет, но после исчерпания определенного объема трафика скорость резко падает. В Антимонопольном комитете объяснили, почему так происходит и как защитить свои права.

Тарифы мобильных операторов в Украине постоянно растут, но даже самый дорогой пакет с пометкой «безлимит» не гарантирует стабильно высокой скорости. Украинцы платят за неограниченный интернет, а после исчерпания определенного объема трафика сталкиваются с резким падением скорости соединения.

В Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) объяснили, что о подобных ограничениях операторы обязаны заранее предупреждать абонентов. Если компания скрывает эти нюансы, ее рекламную кампанию могут квалифицировать как введение потребителей в заблуждение, сообщает портал iTechua.

Почему безлимитный интернет может замедляться

В части мобильных пакетов неограниченный интернет не означает неизменно высокую скорость. После того как абонент расходует оговоренный объем гигабайтов, система автоматически снижает пропускную способность канала.

Сеть при этом продолжает работать, но загрузка тяжелых файлов, стриминг видео и даже просмотр обычных страниц заметно усложняются. Поэтому абоненту стоит заранее понимать, сколько гигабайтов на максимальной скорости реально входит в его тариф.

Что требует АМКУ от операторов

Антимонопольный комитет настаивает на прозрачности. Используя маркировку «безлимит», провайдер должен четко разделять понятия неограниченного трафика и стабильности скорости.

В АМКУ против того, чтобы важные детали прятали в мелком шрифте или примечаниях. Если оператор этого не сделал, абонент имеет законное право требовать объяснений.

Как проверить ограничения скорости еще до активации

Перед подключением тарифа стоит внимательно читать его официальное описание в приложении оператора или на сайте. Особенно осторожно относитесь к формулировкам вроде «скорость до...» или показателям «первые N гигабайтов на максимальных скоростях».

Такие фразы прямо указывают на то, что канал позже будет ограничен, то есть применят так называемый шейпинг.

Что делать, если скорость резко упала

Зафиксируйте показатели через сервис Speedtest и сохраните отчет измерений.

Обратитесь к оператору с требованием объяснить причину ухудшения связи.

Если компания скрыла ограничения намеренно, подайте жалобу в АМКУ.

К жалобе стоит приложить промо-материалы тарифа и зафиксированные данные о скорости. Это поможет доказать, что об ограничении не предупредили заранее.

Ранее Politeka сообщала, мобильный интернет в Украине: АМКУ подтвердил, что операторы перестали скрывать ограничения скорости.

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